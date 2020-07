Venda de Ivermectina ‘bomba’ em Americana

O medicamento Ivermectina – contra vermes e parasitas – tem sido bastante procurado nas farmácias da região após demonstrar atividade antiviral contra a Covid-19. O remédio chegou a ser estudado in vitro, o que não é suficiente para que um medicamento seja considerado eficaz e seguro.

Com os estudos, farmácias de Americana registraram alta nas vendas do medicamento, que possui efeitos colaterais ‘baixos’. Segundo um proprietário de uma farmácia na Vila Amorim, apenas na semana passada mais de 100 caixas de Ivermectina foram vendidas, o que é atípico.

Não há comprovação da eficácia do medicamento no tratamento ou prevenção do coronavírus, por esse motivo não é protocolo para o uso do remédio. O medicamento é usado contra estrongiloidíase intestinal, oncocercose, elefantíase (filariose), lombriga (ascaridíase), sarna (escabiose) e piolhos (pediculose).