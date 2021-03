Veja os vencedores do Globo de Ouro

A 78.ª edição dos Golden Globes Globo de Ouro aconteceu em direto no dia 28 de fevereiro e vai ter apresentação de Tina Fey e Amy Poehler. Conheça já os vencedores:

MELHOR FILME – DRAMA

“Nomadland – Sobreviver na América”

MELHOR ATOR – DRAMA

Chadwick Boseman, “Ma Rainey: A Mãe do Blues”

MELHOR ATRIZ – DRAMA

Andra Day, “Estados Unidos vs. Billie Holiday“

MELHOR FILME COMÉDIA OU MUSICAL

“Borat Subsequent Moviefilm”

MELHOR ATOR – COMÉDIA OU MUSICAL

Sacha Baron Cohen, “Borat Subsequent Moviefilm”

MELHOR ATRIZ – COMÉDIA OU MUSICAL

Rosamund Pike, “I Care a Lot”

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Jodie Foster, “The Mauritanian”

MELHOR REALIZADOR

Chloé Zhao, “Nomadland – Sobreviver na América”

MELHOR ARGUMENTO

Aaron Sorkin, “Os 7 de Chicago”

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO

“Soul”

MELHOR FILME DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

“Minari”, Estados Unidos

MELHOR BANDA-SONORA ORIGINAL

Atticus Ross, Trent Reznor, Jon Batiste, “Soul”

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

“Io sì”, “Uma Vida à Sua Frente”

MELHOR SÉRIE DE TELEVISÃO – DRAMA

“The Crown”

MELHOR SÉRIE DE TELEVISÃO – COMÉDIA

“Schitt’s Creek”

MELHOR MINISSÉRIE OU TELEFILME

“Gambito de Dama”

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE TELEVISÃO – DRAMA

Emma Corrin, “The Crown”

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE TELEVISÃO – DRAMA

Josh O’Connor, “The Crown”

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE TELEVISÃO – COMÉDIA

Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek”

MELHOR ATOR EM SÉRIE EM TELEVISÃO – COMÉDIA

Jason Sudeikis, “Ted Lasso”

MELHOR ATRIZ EM MINISSÉRIE OU TELEFILME

Anya Taylor-Joy, “Gambito de Dama”

MELHOR ATOR EM MINISSÉRIE OU TELEFILME

Mark Ruffalo, “I Know This Much Is True”

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA EM TELEVISÃO

Gillian Anderson, “The Crown”

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO EM TELEVISÃO

John Boyega, “Small Axe”