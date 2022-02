Vencedora do concurso Flaam se prepara para lançar 1o livro

Com 17 anos, Tawane Maria da Silva deu um grande passo em seu caminho literário: a escrita do seu primeiro livro, chamado Mil e uma Formas de Chorar. O material tem publicação prevista para dezembro de 2022, enquadrando-se no gênero poesia/romance.

De acordo com a jovem escritora, um dos grandes estímulos que a fizeram trilhar esse caminho, foi o 1º Concurso Literário da Flaam (Feira Literária e Artística de Americana), promovido em 2017, ocasião na qual a adolescente foi premiada com o 1º lugar na categoria poesia.

“Quando eu ganhei na Flaam, eu me vi capaz de conseguir o que queria. Se eu consegui vencer no meio de tanto talentos, eu conseguiria aqui fora também. Eu sou grata pela oportunidade incrível do concurso”, destacou Tawane.

O livro Mil e uma Formas de Chorar foi produzido a partir das trajetórias de vida da autora e seus amigos, as quais ela via como diferentes da sociedade e precisava escrever sobre a percepção que tinha. “Meus textos focam na vida de vários adolescentes, com suas perdas e conquistas, tudo baseado em poesia. O livro passa a visão de que a vida é uma arte, é uma canção, com linguagens diferentes”, ressaltou.

Com lançamento previsto para dezembro, Tawane, que atualmente reside em Arapiraca/AL, comemora a produção do livro: “Isso representa muito na minha vida, pois sou uma adolescente de 17 anos, que está lançando seu primeiro livro. Demorei um ano para escrever e pensei mil vezes em desistir, mas segui firme no meu projeto”, destacou.

FLAAM – A Feira Literária e Artística de Americana é uma idealização de Juliano Schiavo e Márcia Tomiyama. O evento ocorreu em 2017 e 2018 em Americana e, em 2019, em Santa Bárbara d’Oeste. A Flaam também foi promotora de dois Concursos Literários, coordenados pelos professores Ivan Lúcio Ferreira e Fatima Lucena, envolvendo alunos de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa.