Vem aí novo jogo de BTS para celulares

A Netmarble revelou o site teaser de BTS Universe Story, novo jogo para celulares baseado na marca BTS. O game é a segunda colaboração entre Netmarble e os astros globais, e vem após o sucesso de BTS WORLD, jogo para celulares lançado em junho de 2019.

O site teaser de BTS Universe Story dá aos jogadores uma prévia do novo jogo, compartilhando artes conceituais dos membros do BTS criadas de forma semelhante à aparência de cada um dos participantantes do grupo. No site ainda é possível assistir a um vídeo e conhecer alguns detalhes do jogo. A data de lançamento de BTS Universe Story será anunciada em breve.

“BTS Universe Story vai trazer novos conteúdos ao jogadores e permitir que aproveitem a história do grupo de várias maneiras diferentes” disse Young-Jae Park, produtor-executivo da Netmarble. “Estamos ansiosos para que os jogadores verem o game e, até o lançamento, vamos continuar compartilhando informações por meio de anúncios, vídeos exclusivos e vários eventos”.

Para mais informações, acesse o site oficial do BTS Universe Story ou acompanhe no Twitter e YouTube.