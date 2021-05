Vem aí a Campanha de Inverno do Fundo Social de Nova Odessa

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Nova Odessa já começou os preparativos para a Campanha de Inverno de 2021. A novidade deste ano é a arrecadação exclusiva de cobertores. A largada será dada dia 22 de maio, um sábado, das 9h às 14h, com um drive-thru em frente à Prefeitura Municipal, que fica na avenida João Pessoa, nº 777, no Centro – em frente à Praça dos Três Poderes.

Os interessados também poderão fazer doações na sede do Fundo Social de Solidariedade, localizada no Clube da Melhor Idade, na Rua Heitor Penteado, nº 199, também no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.

De acordo com a presidente do órgão, Juçara Rosolen, tradicionalmente esta campanha é organizada para recolher agasalhos, mas nesta edição não serão arrecadados itens de vestuário porque as equipes de voluntários, formadas em sua maioria por idosos, encontram-se em isolamento social, o que dificulta o processo de triagem das doações.

“O inverno está chegando e realmente precisamos nos unir com o objetivo de minimizar os efeitos do frio para as pessoas carentes. Mais uma vez, eu friso que fazer o bem ao próximo enriquece a nossa alma e o nosso coração. Por isso, vamos ajudar. Convido a população a participar deste evento que, sem dúvidas, aquecerá o coração dos doadores e também dos que serão beneficiados com estes cobertores”, disse a presidente.

Para o prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, a Campanha de Inverno é uma iniciativa totalmente alinhada com as prioridades de seu governo, que é cuidar das pessoas, especialmente daqueles que mais precisam. “Estamos contanto com as empresas, os estabelecimentos comerciais e todas as pessoas que se encontram em condições de ajudar. Tenho certeza de que vamos alcançar um excelente resultado”, afirmou o chefe do Executivo.

Solidariedade

Na expectativa de ambos, o sucesso da nova campanha já está praticamente garantido, vide os resultados das recentes campanhas de doações de alimentos não perecíveis e rações para cães e gatos de famílias carentes do município, as mais afetadas pela quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus.

Até agora, a Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Fundo Social de Solidariedade e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, contabilizou a doação de mais 7,8 toneladas de alimentos não perecíveis, em diversas datas.

A Prefeitura também já fez neste ano quatro entregas de cestas básicas para famílias cadastradas pelo Setor de Promoção Social, e que se encontram em situação de vulnerabilidade por conta da pandemia de Covid-19. No total, já foram distribuídas mais de três mil cestas a este grupo de famílias.

No último dia 24 de abril, o 1º “Drive-Thru Animal” realizado pela AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa) com apoio da Prefeitura da cidade arrecadou nada menos que 2,5 toneladas de rações para cães e gatos abrigados e de famílias atendidas pelo Programa Cesta Básica Municipal.

As famílias que precisam e que não estão cadastradas podem procurar o Departamento de Promoção Social na Rua Anchieta, nº 130, no Centro, onde serão atendidas pelo Serviço de Assistência Social da Prefeitura de Nova Odessa. Mais informações sobre o programa de doação de cestas básicas podem ser obtidas pelos interessados através do telefone (19) 3476-1358.