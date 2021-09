Velório Municipal de Nova Odessa reabre essa quinta

A Prefeitura de Nova Odessa libera nesta quinta-feira (09/09) a utilização do Velório Municipal, fechado desde 2020 em função de uma reforma e, posteriormente, em virtude de readequações na obra realizadas pela atual gestão – incluindo o alargamento da porta de entrada para poder comportar a passagem de um caixão. A cerimônia de reabertura acontece às 9h.

Neste ano, o prédio situado na Avenida Eddy de Freitas Crissiúma ganhou uma nova pintura, troca das lâmpadas e um protocolo sanitário específico, que limita sua utilização, a princípio, a duas homenagens finais simultaneamente, cada uma com a presença de até 50 pessoas, evitando-se aglomerações. O local também ganhou 120 novas cadeiras para o público, além de bebedouro, mesa com cadeiras, fogão e geladeira para a cozinha.

Segundo o gestor do Velório e do Cemitérios municipais, Wilson Francisco Ribeiro, a maior parte dos móveis foi doada por empresas funerárias que atuam na cidade. “Podemos ter até seis velórios ao mesmo tempo no espaço, ainda que inicialmente vai estar restringido a dois, o que é perfeitamente seguro”, disse.

Para o gestor, a limitação a dois velórios ao mesmo tempo deve ser suficiente para a demanda atual em Nova Odessa, que caiu de uma média de quatro sepultamentos por dia, no auge da segunda onda da pandemia, para dois atualmente – que é a média histórica da cidade antes da Covid-19.

“Felizmente, devido ao avanço da vacinação pela Secretaria de Saúde, a média de enterros caiu, voltando para o normal. Vínhamos de uma média de quatro por dia, com picos de até sete sepultamentos no auge da pandemia, em abril e maio, para dois atualmente”, completou Ribeiro.

ADEQUAÇÕES

Além das adequações físicas, a atual gestão providenciou também a documentação necessária, inclusive o laudo do Corpo de Bombeiros. Essa adequação incluiu ainda alterações na construção, como a colocação de barras de pânico e outras adaptações de segurança.

“Cumprimos tudo que o Corpo de Bombeiros exige e que não havia sido previsto na reforma iniciada em 2020, incluindo o alargamento da porta de entrada, que foi deixada com apenas 1,20 metro de vão. Tivemos que refazer essa passagem para 1,90 aproximadamente, o mínimo necessário para um caixão seja carregado ou transportado por um carrinho através da porta”, explicou recentemente a secretária municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, Miriam Lara Netto.

Segundo a arquiteta, a demora para a abertura do Velório se deu exatamente em função dos problemas no projeto da reforma, definido e licitado ainda no ano passado. Essa reforma de 2020, segundo ela, também não foi “completa”. “Foram previstas apenas pintura parcial, troca de piso parcial e outros pequenos reparos. Não houve a reforma da cozinha, por exemplo, ficando a mesma em péssimo estado de conservação”, disse Miriam.

Também não tinha sido prevista a aquisição de novos móveis para o local, já que os antigos ficaram expostos ao tempo durante a reforma de 2020 e não houve previsão de dotação orçamentaria para aquisição de novas cadeiras neste ano. “Quanto à nova pintura, adotamos o tom azul, que é associado à tranquilidade que o momento de luto exige, em um local onde os sentimentos são de extrema tristeza”, finalizou a secretária.