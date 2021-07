Veja vagas de emprego em Nova Odessa

O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura, anunciou que está recebendo currículos via e-mail para a seleção de profissionais nas funções de açougueiro, ajudante de manutenção e costureira, entre outras.

Os interessados devem ter a experiência exigida no perfil da vaga e enviar currículo apenas nesta quinta-feira (08/07) para o e-mail [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente, nos dias úteis, das 8h30às 11h30, na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. O telefone é o (19) 3466-1902.

Confira as oportunidades, todas para profissionais com experiência:

AÇOUGUEIRO – Com experiência na função comprovada em carteira, para trabalhar em mercado.

AJUDANTE DE PRODUÇÃO PCD – Para pessoas portadoras de deficiência, exceto cadeirante e visual.

COSTUREIRA – Experiência em máquina reta, interloque e overloque.

ELETRICISTA PREDIAL / ENCANADOR / AJUDANTE GERAL PARA CONSTRUÇÃO – Com experiência na função.

FRENTISTA DE POSTO – Maior de 25 anos, ter curso de informática e disponibilidade para horários.

JARDINEIRO – Com experiência na função.

MANICURE – Com experiência na função.

MECÂNICO INDUSTRIAL – Com experiência, para trabalhar na área têxtil.

OFICIAL DE LIMPEZA – Feminino, com experiência comprovada em carteira, para trabalhar das 11h às 20h e das 20h às 6h. Empresa de Nova Odessa.

SOLDADOR / FERRAMENTEIRO / OPERADOR DE MÁQUINA – Com experiência na função em empresa metalúrgica.

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO – Com experiência na área têxtil.

TECELÃO – Com experiência na função e em teares Vamatex, Picanol, jato a ar, Vamatex Leonardo Jaquar, tear a jato de água, Dornie.

TECELÃO – Masculino, com experiência em teares jato d’água e ar.

VENDEDOR INTERNO – Masculino, ensino médio completo, o perfil é para aprendizado, e para vendas de tecidos para setor têxtil.

FISCAL DE CAIXA / FISCAL DE LOJA / ESTOQUISTA / CARTAZISTA – Todos com Ensino Médio completo e experiência na função.