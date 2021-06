Veja quem ganhou R$10 mil no Tivoli

A nutricionista Mônica Luchiari, de 44 anos, é a ganhadora do sorteio final da promoção “Meus Dois Amores”, realizada pelo Tivoli Shopping como forma de celebrar o Dia das Mães e o Dia dos Namorados. Ela recebeu um vale-compras no valor de R$ 10 mil para gastar à vontade nas lojas do empreendimento.

A sortuda participou da promoção com 24 cupons. No total, 1.315 pessoas concorreram ao sorteio, com 14 mil cupons cadastrados.

“Participo de todas as promoções que acontecem no shopping e sempre acompanho o resultado. Mas dessa vez, por incrível que pareça, não tinha acompanhado. Quando recebi a ligação informando que eu tinha ganhado, foi uma surpresa e tanto! Fiquei muito feliz!”, comenta Mônica, explicando que foi a primeira vez que ganhou algo através de sorteio. “Não sou nada sortuda. Nunca ganhei nada na vida, nem sequer um frango no bingo da igreja, nos eventos que sempre participo”, conta ela, aos risos.

Embora ainda não tenha definido tudo o que vai comprar com o valor do prêmio concedido pelo Tivoli, a nutricionista já sabe como começar a gastar os R$10 mil. “Vou aproveitar para comprar presentes para os meus pais e para os meus filhos. Nessa pandemia, meus pais é quem ficam com meus filhos para que eu possa ir trabalhar e essa será uma forma de agradecer a eles por toda essa ajuda. Também vou comprar um computador melhor para os meus filhos, que estão precisando, ainda mais agora com as aulas virtuais”, diz. “Agradeço muito o Tivoli Shopping por esse prêmio. Estou bastante animada e vai ser muito bem aproveitado!”, completa.

Além desse vale-compras de R$ 10 mil, que foi sorteado para marcar o final da promoção, a campanha Meus Dois Amores realizou também outros seis sorteios de vales-compras no valor de R$ 2 mil. Os ganhadores dos sorteios anteriores foram: Jéssica Neves, Gustavo Spirandio, Juliana Bertani, Clara Assunção, Valquíria dos Santos e Thaís Ceridório.

A promoção Meus Dois Amores foi realizada entre os dias 29 de abril e 13 de junho. Os sorteios aconteceram semanalmente, sempre às terças-feiras (dias 04, 11, 18 e 25 de maio e dias 1, 8 e 15 de junho), pela Lotomania. A cada R$ 100 gastos em lojas e quiosques cadastrados do shopping, o consumidor tinha direito a um ‘número da sorte’ para concorrer aos sorteios.

