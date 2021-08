Veja quem ganhou o 1º Festival de Talentos de Nova Odessa

Os ganhadores do 1º Festival de Talentos promovido pela Prefeitura de Nova Odessa foram decididos na última sexta-feira, dia 27 de agosto. Foram selecionados os três primeiros colocados nas cinco categorias: música, dança, poesia, foto e artesanato. A notícia foi dada por telefone pela Diretoria de Cultura a todos os vencedores. A fase final contou com 2.946 votos populares.

O festival organizado pela Diretoria Municipal de Cultura da Prefeitura foi totalmente online, devido às medidas de segurança da pandemia da Covid-19. A Comissão Julgadora foi composta pelos membros eleitos no Conselho de Cultura, que tiveram que respeitar todas as regras e critérios para analisarem os vídeos e fotos enviados pelos participantes. Foram avaliadas a originalidade, criatividade e qualidade de trabalho em todas as categorias.

Assim, na categoria de Artesanato, os vencedores foram Ana Carneiro, de 24 anos, em primeiro lugar; Dirce Camargo, de 83 anos, em segundo; e em terceiro lugar Eduardo Riello, de 58 anos. Na categoria Dança, o primeiro lugar foi de Viviane Azanha, de 37 anos; o segundo de Gabriela Barducci, de 21 anos; e em terceiro Larissa Benetti, de 20 anos.

Já na categoria Foto, o vencedor do maior prêmio foi Lucas Rissi, de 25 anos; seguido do segundo lugar, Eduardo Zocca, de 18 anos; e de Ely Santos, de 22 anos, no terceiro lugar. A categoria Música teve como primeiro lugar, Gabriella Queiroz, de 21 anos; em segundo Nicolly Jesus, de 19 anos; e em terceiro Vinicius Zocca, de 22 anos. Por fim, na categoria Poesia, Rafaela Garcia, de 23 anos, levou a primeira colocação; em segundo ficou Alex Macêdo, de 47 anos; e em terceiro, Maria Silva, de 50 anos.

Os três ganhadores em cada categoria receberão um prêmio em dinheiro, sendo R$ 500,00 para o primeiro colocado, R$ 200,00 para o segundo e R$ 100,00 para o terceiro. Dentre os 50 trabalhos artísticos recebidos, 19 foram inscrições em artesanato, 11 em música, 9 em foto, 8 em dança, e 3 em poesia. Os trabalhos ainda podem ser conferidos no site do especial do evento (http://cultura.novaodessa.sp.gov.br/festivaldetalentos/).

O Festival de Talentos teve como objetivo promover a Cultura e a Arte em Nova Odessa, visando mostrar os talentos já conhecidos, como também os novos artistas que querem se expressar pela primeira vez, não importa se é profissional ou amador.

O projeto contou desde o começo com o apoio do prefeito de Nova Odessa, Cláudio Schooder, o Leitinho. “Mesmo neste momento, é importante incentivarmos e valorizarmos a Cultura e os artistas, escritores, artesãos e fotógrafos de Nova Odessa. A arte tem um papel importante na vida das pessoas, traz alegria e conforto emocional”, declarou recentemente o chefe do Executivo.

“Tivemos uma ótima oportunidade de mostrar o trabalho dos talentos da cidade de forma segura, fomentar a Cultura local e premiar os artistas, que foram tão afetados pela pandemia, que já dura mais de um ano e meio. Então com certeza iremos planejar novas ações para trazer cada vez mais a Cultura para todos, que é nosso maior objetivo”, finalizou Carlos Eduardo Pinotti Junior, o Cadu, diretor de Cultura da Prefeitura.