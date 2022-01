Veja quem ganhou a campanha ‘Natal da Sorte’ da ACINO

A Campanha de Natal de 2021 da ACINO (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa), denominada “Natal da Sorte”, chamou a atenção dos consumidores da cidade por ser totalmente digital, feita através de aplicativo próprio, tornando a participação dos consumidores mais fácil e prática, além de oferecer mais de R$ 20.000,00 em prêmios.

Tudo isso foi planejado pela atual diretoria da Associação, presidida pela empresária Juçara Rosolen, para atrair a população para comprar em Nova Odessa e, a partir de agora, torna-se um novo modelo para ações futuros de incentivo ao consumo local.

“Nossa função é buscar cada vez mais a valorização das empresas e comércios da nossa cidade e por isso, ao oferecermos uma campanha moderna, com prêmios atrativos, chamamos a atenção dos cidadãos que podem encontrar tudo o que precisam aqui mesmo”, comenta Juçara.

Contando com mais de 55 estabelecimentos participantes e distribuindo 13.800 cupons ao longo do mês de dezembro, o Natal da Sorte revelou no dia 27 de janeiro, ao vivo pelo Instagram, os 12 sortudos ganhadores, que podem ser conferidos na imagem que acompanha esta matéria.

Para receberem os prêmios, os sorteados deverão aguardar a ligação da ACINO, através do telefone de contato informado no cadastro do cupom, para agendar dia e local para retirada do prêmio ou voucher.

“Nós, da Diretoria, ficamos muito felizes em realizar uma proposta diferenciada de campanha. A ACINO cresceu muito e isso é resultado do trabalho, dedicação e da constante busca pela superação. Obrigada a todos vocês empresários, dos mais diferentes setores, que acreditaram, nos apoiaram e confiaram. Deixo um agradecimento especial aos nossos parceiros patrocinadores: Armazém de Utilidades e Variedades, Sicoob Acicred, Sincomercio, Pé Direito Calçados, Colégio IESC Nova Odessa, CVC Viagens Nova Odessa, Sicredi, Agropet do Mineiro, UNIP Polo Americana, Ideal Madeiras, Dreams For colchões e ao apoio da Prefeitura Municipal. Parabenizamos também os ganhadores da nossa Campanha. Quem é de Nova Odessa, compra em Nova Odessa”, finaliza Juçara.

Para ter acesso às campanhas institucionais como essa, convênios com empresas e entidades, atendimento jurídico, SCPC, além do acesso à cursos gratuitos através do posto do SEBRAE AQUI, basta ao interessado associar-se a ACINO. O contato pode ser feito telefone (19) 3484-1550, WhatsApp (19) 99660-3170 ou pessoalmente na Rua 15 de Novembro, 685 – Centro.