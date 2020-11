Veja quanto cada candidato à prefeitura recebeu de fundo eleitoral

Três dos nove candidatos a prefeito de Americana não receberam dinheiro de fundo partidário para ser usado na campanha das eleições 2020.

O ranking divulgado no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) traz Maria Giovana (PDT) no topo dos candidatos que receberam mais dinheiro do famoso fundão eleitoral. Veja a lista por ordem de valor recebido.

Maria Giovana (PDT) – R$1.002.000,00

Rafael Macris (PSDB) – R$932.500,00

KIM (Solidariedade) – R$122.700,00

Lurdinha Ginetti (PT) – R$113.051,06

Talitha De Nadai (PSD) – R$52.352,60

Major Crivelari (PSL) – R$25.000,00

Delegado Alfredo Ondas (MDB) – NÃO USOU DINHEIRO DO FUNDO ELEITORAL

Chico Sardelli (PV) – NÃO USOU DINHEIRO DO FUNDO ELEITORAL

Adriano Oliveira (PSOL) – NÃO USOU DINHEIRO DO FUNDO ELEITORAL