Veja programação dos cinemas Tivoli Shopping e ParkCity Sumaré

TIVOLI 1 – VENOM (DUB) TEMPO DE CARNIFICINA (COLUMBIA PICTURES)

Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 97min.

Em Venom – Tempo de Carnificina, depois de um ano dos acontecimentos do primeiro filme, Eddie Brock

(Tom Hardy) está com problemas para se acostumar na vida com o symbiote Venom. Eddie tenta se

restabelecer como jornalista ao entrevistar o serial killer Cletus Kasady, também portando um symbiote

chamado Carnage e que acaba escapando da prisão após sua execução falhada.

Sex.: 19h30

Sáb., Dom., Feriado: 19h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – VENOM (LEG) TEMPO DE CARNIFICINA (COLUMBIA PICTURES)

Ação – Legendado – 14 Anos – Duração: 97min.

Qui., Seg., Ter., Qua.: 19h30

TIVOLI 1 – HALLOWEEN KILLS (DUB) O TERROR CONTINUA (UNIVERSAL PICTURES)

Terror – Dublado – 16 Anos – Duração: 105min.

Em Halloween Kills: O Terror Continua, depois de quatro décadas se preparando para enfrentar Michael

Myers, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) acredita que enfim venceu. Minutos depois de deixar o assassino

queimando, Laurie vai direto para o hospital com ferimentos graves de vida ou morte. Mas quando

Michael consegue escapar da armadilha de Laurie, sua vingança e desejo por um banho de sangue

continua. Enquanto Laurie luta contra a dor, ela tem que se preparar mais uma vez para se defender de

Michael e consegue fazer toda a cidade de Haddonfield se juntar para lutar contra o monstro. Mulheres se

juntam e formam um grupo de vigilantes que vão atrás de Michael e acabá-lo de uma vez por todas,

garantindo o retorno de um Halloween tranquilo e paz na cidade.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h15 – 21h40

Sáb., Dom., Feriado: 15h00 – 17h15 – 21h40

TIVOLI 2 – VENOM (ATM) DUB TEMPO DE CARNIFICINA (COLUMBIA PICTURES)

Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 97min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h00 – 19h10 – 21h20

Sáb., Dom., Feriado: 14h50 – 17h00 – 19h10 – 21h20

TIVOLI 3 – RON BUGADO – DUB (DISNEY)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 106min.

Ron Bugado conta a história do jovem Barney, um menino de onze anos que tem dificuldade de fazer

novos amigos, e seu companheiro Ron, uma inteligência artificial de alta tecnologia que anda, fala e é o

“melhor amigo fora da caixa” de Barney. Mas quando Ron começa a ter seu funcionamento

comprometido, os dois saem em uma aventura repleta de ação, onde a amizade entre os dois se mostra

verdadeira.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30 – 18h50

Sáb., Dom., Feriado: 14h10 – 16h30 – 18h50

TIVOLI 3 – 007 – SEM TEMPO PARA MORRER DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Ação / Suspense – Dublado – 14 Anos – Duração: 163min.

O famoso espião James Bond (Daniel Craig) deixou o serviço e está vivendo de forma calma e pacífica

na Jamaica. Como tudo que é bom dura pouco, quando o enigmático Safin (Rami Malek) aparece com

uma tecnologia perigosa, seu amigo da CIA, Felix Leiter (Jeffrey Wright), pede ajuda. Então, o antigo 007

precisa abandonar seu novo modo de vida para ingressar na missão.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h10

Sáb., Dom., Feriado: 21h10

TIVOLI 4 – DUNA – DUB (WARNER)

Ficção Científica – Dublado – 14 Anos – Duração: 155min.

Inspirado na série de livros de Frank Herbert, Duna se passa em um futuro longínquo. O Duque Leto

Atreides administra o planeta desértico Arrakis, também conhecido como Duna, lugar de única fonte da

substância rara chamada de “melange”, usada para estender a vida humana, chegar a velocidade da luz

e garantir poderes sobrehumanos. Para isso ele manda seu filho, Paul Atreides (Timothée Chalamet), um

jovem brilhante e talentoso que nasceu para ter um grande destino além de sua imaginação, e seus

servos e concubina Lady Jessica (Rebecca Fergunson), que também é uma Bene Gesserit. Eles vão para

Duna, afim de garantir o futuro de sua família e seu povo. Porém, uma traição amarga pela posse da

melange faz com que Paul e Jessica fujam para os Fremen, nativos do planeta que vivem nos cantos

mais longes do deserto.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h10 – 20h15

Sáb., Dom., Feriado: 14h00 – 17h10 – 20h15

007: SEM TEMPO PARA MORRER (D) (DUBLADO) (NO TIME TO DIE)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Cary Joji Fukunaga, Duração: 02:43:00h, com: Daniel Craig, Ana de Armas,

Naomie Harris

SALA 1

21/10/2021 – Quinta-Feira: 16:25h

22/10/2021 – Sexta-Feira: 16:25h

23/10/2021 – Sábado: 16:25h

24/10/2021 – Domingo: 16:25h

25/10/2021 – Segunda-Feira: 16:25h

26/10/2021 – Terça-Feira: 16:25h

27/10/2021 – Quarta-Feira: 16:25h

VENOM: TEMPO DE CARNIFICINA (D) (DUBLADO) (VENOM: LET THERE BE CARNAGE)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Andy Serkis, Duração: 01:37:00h, com: Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie

Harris

SALA 1

21/10/2021 – Quinta-Feira: 19:40h

22/10/2021 – Sexta-Feira: 19:40h

23/10/2021 – Sábado: 19:40h

24/10/2021 – Domingo: 19:40h

25/10/2021 – Segunda-Feira: 19:40h

26/10/2021 – Terça-Feira: 19:40h

27/10/2021 – Quarta-Feira: 19:40h

SALA 3

21/10/2021 – Quinta-Feira: 15:30h – 19:20h – 21:40h

22/10/2021 – Sexta-Feira: 15:30h – 19:20h – 21:40h

23/10/2021 – Sábado: 14:40h – 17:00h – 19:20h – 21:40h

24/10/2021 – Domingo: 14:40h – 17:00h – 19:20h – 21:40h

25/10/2021 – Segunda-Feira: 15:30h – 19:20h – 21:40h

26/10/2021 – Terça-Feira: 15:30h – 19:20h – 21:40h

27/10/2021 – Quarta-Feira: 15:30h – 19:20h – 21:40h

VENOM: TEMPO DE CARNIFICINA (L) (LEGENDADO) (VENOM: LET THERE BE CARNAGE)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Andy Serkis, Duração: 01:37:00h, com: Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie

Harris

SALA 1

21/10/2021 – Quinta-Feira: 22:00h

22/10/2021 – Sexta-Feira: 22:00h

23/10/2021 – Sábado: 22:00h

24/10/2021 – Domingo: 22:00h

25/10/2021 – Segunda-Feira: 22:00h

26/10/2021 – Terça-Feira: 22:00h

27/10/2021 – Quarta-Feira: 22:00h

FATIMA : A HISTÓRIA DE UM MILAGRE (D) (DUBLADO) (FATIMA)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Marco Pontecorvo, Duração: 02:00:00h, com: Harvey Keitel

SALA 5

23/10/2021 – Sábado: 14:00h

24/10/2021 – Domingo: 14:00h

HALLOWEEN KILLS : O TERROR CONTINUA (D) (DUBLADO) (HALLOWEEN KILLS)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: David Gordon Green, Duração: 01:45:00h, com: Jamie Lee Curtis, Judy Greer,

Andi Matichak

SALA 2

21/10/2021 – Quinta-Feira: 21:50h

22/10/2021 – Sexta-Feira: 21:50h

23/10/2021 – Sábado: 21:50h

24/10/2021 – Domingo: 21:50h

25/10/2021 – Segunda-Feira: 21:50h

26/10/2021 – Terça-Feira: 21:50h

27/10/2021 – Quarta-Feira: 21:50h

SALA 5

21/10/2021 – Quinta-Feira: 19:30h

22/10/2021 – Sexta-Feira: 19:30h

23/10/2021 – Sábado: 19:30h

24/10/2021 – Domingo: 19:30h

25/10/2021 – Segunda-Feira: 19:30h

26/10/2021 – Terça-Feira: 19:30h

27/10/2021 – Quarta-Feira: 19:30h

O ÚLTIMO DUELO (D) (DUBLADO) (THE LAST DUEL)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Ridley Scott, Duração: 02:33:00h, com: Jodie Comer, Matt Damon, Ben Affleck

SALA 5

21/10/2021 – Quinta-Feira: 16:30h

22/10/2021 – Sexta-Feira: 16:30h

23/10/2021 – Sábado: 16:30h

24/10/2021 – Domingo: 16:30h

25/10/2021 – Segunda-Feira: 16:30h

26/10/2021 – Terça-Feira: 16:30h

27/10/2021 – Quarta-Feira: 16:30h

DUNA (D) (DUBLADO) (DUNE)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Denis Villeneuve, Duração: 02:35:00h, com: Timothée Chalamet, Zendaya,

Jason Momoa

SALA 4

21/10/2021 – Quinta-Feira: 15:10h – 18:15h – 21:20h

22/10/2021 – Sexta-Feira: 15:10h – 18:15h – 21:20h

23/10/2021 – Sábado: 15:10h – 18:15h – 21:20h

24/10/2021 – Domingo: 15:10h – 18:15h – 21:20h

25/10/2021 – Segunda-Feira: 15:10h – 18:15h – 21:20h

26/10/2021 – Terça-Feira: 15:10h – 18:15h – 21:20h

27/10/2021 – Quarta-Feira: 15:10h – 18:15h – 21:20h

DUNA (L) (LEGENDADO) (DUNE)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Denis Villeneuve, Duração: 02:35:00h, com: Timothée Chalamet, Zendaya,

Jason Momoa

SALA 5

21/10/2021 – Quinta-Feira: 21:45h

22/10/2021 – Sexta-Feira: 21:45h

23/10/2021 – Sábado: 21:45h

24/10/2021 – Domingo: 21:45h

25/10/2021 – Segunda-Feira: 21:45h

26/10/2021 – Terça-Feira: 21:45h

27/10/2021 – Quarta-Feira: 21:45h

RON BUGADO (D) (DUBLADO) (RON’S GONE WRONG)

Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Alessandro Carloni, Jean-Philippe Vine, Duração: 01:46:00h, com: .

SALA 1

23/10/2021 – Sábado: 14:10h

24/10/2021 – Domingo: 14:10h

SALA 2

21/10/2021 – Quinta-Feira: 15:05h – 17:20h – 19:35h

22/10/2021 – Sexta-Feira: 15:05h – 17:20h – 19:35h

23/10/2021 – Sábado: 15:05h – 17:20h – 19:35h

24/10/2021 – Domingo: 15:05h – 17:20h – 19:35h

25/10/2021 – Segunda-Feira: 15:05h – 17:20h – 19:35h

26/10/2021 – Terça-Feira: 15:05h – 17:20h – 19:35h

27/10/2021 – Quarta-Feira: 15:05h – 17:20h – 19:35h