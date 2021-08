Veja programação dos cinemas; Tivoli e ParkCity

TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – JUNGLE CRUISE – DUB (DISNEY)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 128min.

Jungle Cruise gira ao redor do malandro e brincalhão Frank Wolff (Dwayne Johnson), capitão do barco La

Guilla. Ele é contratado pela Dra. Lily Houghton (Emily Blunt) e seu irmão McGregor (Jack Whitehall) para

levá-los em uma missão pelas densas florestas amazônicas com a intenção de encontrar uma misteriosa

árvore com poderes de cura que poderá mudar para sempre o futuro da medicina. No caminho, eles

viverão inúmeros perigos, enfrentando animais selvagens e até mesmo forças sobrenaturais.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h00

Sáb., Dom., Feriado: 15h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – O PODEROSO CHEFINHO 2 (DUB) NEGÓCIOS DA FAMÍLIA (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 107min.

O Poderoso Chefinho 2 – Negócios da Família acompanha novamente os irmãos Tim e Ted, agora

adultos e vivendo vidas separadas. Enquanto Tim construiu uma vida calma no subúrbio com sua esposa,

Carol, e as filhas, Tabitha e Tina, Ted se transformou em um mega empresário que resolve todos os

problemas com dinheiro. Mas quando Tim descobre que sua filha caçula também é agente do BabyCorp,

ele precisará da ajuda do irmão mais novo para lidar com a situação.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h45

Sáb., Dom., Feriado: 17h45

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – O ESQUADRÃO SUICIDA – DUB (WARNER)

Aventura / Ação – Dublado – 16 Anos – Duração: 132min.

Bem-vindo ao inferno, também conhecido como Belle Reve, a penitenciária com a maior taxa de

mortalidade nos Estados Unidos, onde são mantidos os piores supervilões, dispostos a fazer qualquer

coisa para escapar – até mesmo integrar a supersecreta e supersombria Força Tarefa X. Qual é a missão

de vida e morte para hoje? Reunir um grupo de prisioneiros de alta periculosidade como Sanguinário,

Pacificador, Capitão Bumerangue, Caça-Ratos 2, Savant, Tubarão-Rei, Blackguard, Javelin, e a

psicopata favorita de todos, Arlequina. Em seguida, armar todos até os dentes e jogá-los (literalmente) na

remota ilha Corto Maltese. Na selva povoada de militantes adversários e forças de guerrilha que

aparecem do nada a cada momento, os integrantes do Esquadrão estão em uma missão de busca e

destruição, e o Coronel Rick Flag é o único homem em terra responsável por fazê-los se comportar…

além dos técnicos do governo da equipe de Amanda Waller, falando em seus ouvidos e rastreando cada

movimento deles. Como sempre, basta um movimento errado e eles vão acabar mortos (seja nas mãos

dos inimigos da ilha, de um companheiro de equipe ou da própria agente Amanda Waller). Se alguém

estivesse disposto a fazer uma aposta em dinheiro, a escolha mais inteligente seria contra eles, todos

eles.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 20h10

Sáb., Dom., Feriado: 20h10

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – O HOMEM NAS TREVAS 2 – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Terror / Suspense – Dublado – 16 Anos – Duração: 98min.

O Homem nas Trevas 2 é a continuação oficial de O Homem nas Trevas. A história de um homem cego

que aterroriza invasores de sua casa. A sequência se passa anos após a primeira invasão; quando

Norman Nordstrom (Stephen Lang) vive isolado na tranquilidade de sua residência até que os pecados do

seu passado voltam para cobrar seu preço.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h50

Sáb., Dom., Feriado: 14h00 – 21h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – O ESQUADRÃO SUICIDA (ATM) DUB (WARNER)

Aventura / Ação – Dublado – 16 Anos – Duração: 132min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h10 – 19h00

Sáb., Dom., Feriado: 16h10 – 19h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – O PODEROSO CHEFINHO 2 (DUB) NEGÓCIOS DA FAMÍLIA (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 107min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h45 – 19h15

Sáb., Dom., Feriado: 14h20 – 16h45 – 19h15

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – O ESQUADRÃO SUICIDA – DUB (WARNER)

Aventura / Ação – Dublado – 16 Anos – Duração: 132min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h40

Sáb., Dom., Feriado: 21h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – O HOMEM NAS TREVAS 2 – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Terror / Suspense – Dublado – 16 Anos – Duração: 98min.

O Homem nas Trevas 2 é a continuação oficial de O Homem nas Trevas. A história de um homem cego

que aterroriza invasores de sua casa. A sequência se passa anos após a primeira invasão; quando

Norman Nordstrom (Stephen Lang) vive isolado na tranquilidade de sua residência até que os pecados do

seu passado voltam para cobrar seu preço.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h15 – 19h30

Sáb., Dom., Feriado: 17h15 – 19h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – UM LUGAR SILENCIOSO – DUB PARTE II (PARAMOUNT PICTURES)

Suspense – Dublado – 14 Anos – Duração: 97min.

Um Lugar Silencioso – Parte 2, logo após os acontecimentos mortais, a família Abbott precisa agora

encarar o terror mundo afora, continuando a lutar para sobreviver em silêncio. Obrigados a se aventurar

pelo desconhecido, eles rapidamente percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas

ameaças que os observam pelo caminho de areia.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h45

Sáb., Dom., Feriado: 21h45

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – O ESQUADRÃO SUICIDA – DUB (WARNER)

Aventura / Ação – Dublado – 16 Anos – Duração: 132min.

Sáb., Dom., Feriado: 14h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

PARKCITY SUMARÉ

UM LUGAR SILENCIOSO PARTE II (D) (DUBLADO) (A QUIET PLACE – PART II)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: John Krasinski, Duração: 01:40:00h, com: Cillian Murphy, Emily Blunt e Noah

Jupe

SALA 1

12/08/2021 – Quinta-Feira: 17:50h

13/08/2021 – Sexta-Feira: 17:50h

14/08/2021 – Sábado: 17:50h

15/08/2021 – Domingo: 17:50h

16/08/2021 – Segunda-Feira: 17:50h

17/08/2021 – Terça-Feira: 17:50h

18/08/2021 – Quarta-Feira: 17:50h

VELOZES & FURIOSOS 9 (D) (DUBLADO) (F9)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Justin Lin, Duração: 02:23:00h, com: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana

Brewster

SALA 1

12/08/2021 – Quinta-Feira: 20:00h

13/08/2021 – Sexta-Feira: 20:00h

14/08/2021 – Sábado: 14:55h – 20:00h

15/08/2021 – Domingo: 14:55h – 20:00h

16/08/2021 – Segunda-Feira: 20:00h

17/08/2021 – Terça-Feira: 20:00h

18/08/2021 – Quarta-Feira: 20:00h

JUNGLE CRUISE (D) (DUBLADO) (JUNGLE CRUISE)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Jaume Collet-Serra, Duração: 02:08:00h, com: Dwayne Johnson, Emily Blunt,

Jack Whitehall

SALA 5

12/08/2021 – Quinta-Feira: 18:35h

13/08/2021 – Sexta-Feira: 18:35h

14/08/2021 – Sábado: 18:35h

15/08/2021 – Domingo: 18:35h

16/08/2021 – Segunda-Feira: 18:35h

17/08/2021 – Terça-Feira: 18:35h

18/08/2021 – Quarta-Feira: 18:35h

O ESQUADRÃO SUICIDA (D) (DUBLADO) (THE SUICIDE SQUAD)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: James Gunn, Duração: 02:12:00h, com: Margot Robbie, Idris Elba, Joel

Kinnaman

SALA 2

14/08/2021 – Sábado: 14:15h

15/08/2021 – Domingo: 14:15h

SALA 3

12/08/2021 – Quinta-Feira: 16:00h – 18:45h – 21:30h

13/08/2021 – Sexta-Feira: 16:00h – 18:45h – 21:30h

14/08/2021 – Sábado: 16:00h – 18:45h – 21:30h

15/08/2021 – Domingo: 16:00h – 18:45h – 21:30h

16/08/2021 – Segunda-Feira: 16:00h – 18:45h – 21:30h

17/08/2021 – Terça-Feira: 16:00h – 18:45h – 21:30h

18/08/2021 – Quarta-Feira: 16:00h – 18:45h – 21:30h

O ESQUADRÃO SUICIDA (L) (LEGENDADO) (THE SUICIDE SQUAD)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: James Gunn, Duração: 02:12:00h, com: Margot Robbie, Idris Elba, Joel

Kinnaman

SALA 5

12/08/2021 – Quinta-Feira: 21:20h

13/08/2021 – Sexta-Feira: 21:20h

14/08/2021 – Sábado: 21:20h

15/08/2021 – Domingo: 21:20h

16/08/2021 – Segunda-Feira: 21:20h

17/08/2021 – Terça-Feira: 21:20h

18/08/2021 – Quarta-Feira: 21:20h

O HOMEM NAS TREVAS 2 (D) (DUBLADO) (DON’T BREATHE 2)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Royo Sayagues, Duração: 01:38:00h, com: Stephen Lang, Adam Young,

Bobby Schofield

SALA 2

12/08/2021 – Quinta-Feira: 17:00h – 19:05h – 21:25h

13/08/2021 – Sexta-Feira: 17:00h – 19:05h – 21:25h

14/08/2021 – Sábado: 17:00h – 19:05h – 21:25h

15/08/2021 – Domingo: 17:00h – 19:05h – 21:25h

16/08/2021 – Segunda-Feira: 17:00h – 19:05h – 21:25h

17/08/2021 – Terça-Feira: 17:00h – 19:05h – 21:25h

18/08/2021 – Quarta-Feira: 17:00h – 19:05h – 21:25h

O PODEROSO CHEFINHO 2: NEGÓCIOS DA FAMÍLIA (D) (DUBLADO) (BOSS BABY 2)

Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Tom McGrath, Duração: 01:47:00h, com: .

SALA 4

12/08/2021 – Quinta-Feira: 17:15h – 19:30h

13/08/2021 – Sexta-Feira: 17:15h – 19:30h

14/08/2021 – Sábado: 15:00h – 17:15h – 19:30h

15/08/2021 – Domingo: 15:00h – 17:15h – 19:30h

16/08/2021 – Segunda-Feira: 17:15h – 19:30h

17/08/2021 – Terça-Feira: 17:15h – 19:30h

18/08/2021 – Quarta-Feira: 17:15h – 19:30h

SALA 5

12/08/2021 – Quinta-Feira: 16:20h

13/08/2021 – Sexta-Feira: 16:20h

14/08/2021 – Sábado: 14:00h – 16:20h

15/08/2021 – Domingo: 14:00h – 16:20h

16/08/2021 – Segunda-Feira: 16:20h

17/08/2021 – Terça-Feira: 16:20h

18/08/2021 – Quarta-Feira: 16:20h