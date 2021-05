Veja programação da semana dos cinemas Tivoli e ParkCity

TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – CRUELLA – DUB (DISNEY)

Comédia – Dublado – 12 Anos – Duração: 134min.

Ambientado na Londres dos anos 70 em meio à revolução do punk rock, o filme da Disney mostra a

história de uma jovem vigarista chamada Estella (Emma Stone). Inteligente, criativa e determinada a fazer

um nome para si através de seus designs, ela acaba chamando a atenção da Baronesa Von Hellman

(Emma Thompson), uma lenda fashion que é devastadoramente chique e assustadora. Entretanto, o

relacionamento delas desencadeia um curso de eventos e revelações que farão com que Estella abrace

seu lado rebelde e se torne a Cruella, uma pessoa má, elegante e voltada para a vingança.

Qui., Sex., Seg.: 17h30

Sáb., Dom., Feriado: 14h30 – 17h30

Ter., Qua.: 19h10

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – ROGAI POR NÓS – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Terror – Dublado – 14 Anos – Duração: 100min.

Rogai por Nós conta a história de Alice, uma jovem com deficiência auditiva que, após uma suposta visita

da Virgem Maria, é inexplicavelmente capaz de ouvir, falar e curar os enfermos. À medida que a notícia

se espalha e pessoas de perto e de longe se reúnem para testemunhar seus milagres, um jornalista

decadente (Jeffrey Dean Morgan), que espera reviver sua carreira, visita a pequena cidade da Nova

Inglaterra para investigar o fenômeno. Quando eventos terríveis começam a acontecer por toda parte, ele

começa a questionar se esses fenômenos são obras da Virgem Maria ou algo muito mais sinistro.

Qui., Sex., Seg.: 16h50

Sáb., Dom., Feriado: 16h50

Ter., Qua.: 17h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – MORTAL KOMBAT – DUB (WARNER)

Ação/Fantasia – Dublado – 16 Anos – Duração: 110min.

Em Mortal Kombat, Shang Tsung, imperador da Exoterra, envia seu melhor guerreiro, Sub-Zero, para

assassinar o jovem Cole Young. Temendo pela segurança da família, Cole vai em busca de Sonya Blade

seguindo a indicação de Jax, um major das Forças Especiais, que tem a mesma estranha marca de

dragão com a qual Cole nasceu. Logo, ele se vê no templo do Lorde Raiden, um Deus Ancião e guardião

do Plano Terreno, que abriga todos que possuem a marca. No templo, ele treina com os experientes

guerreiros Liu Kang, Kung Lao e Kano, enquanto se prepara para lutar contra os inimigos da Exoterra em

uma batalha pelo universo. Será que Cole irá longe o suficiente para desbloquear sua arcana – o imenso

poder da sua alma – a tempo de salvar não apenas a família, mas interromper os planos de Shang Tsung

de uma vez por todas?

Qui., Sex., Seg.: 19h10

Sáb., Dom., Feriado: 14h20 – 19h10

Ter., Qua.: 20h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – MUNDO EM CAOS – DUB (PARIS FILMS)

Ação/ Ficção Científica – Dublado – 14 Anos – Duração: 109min.

Em Mundo em Caos, em um futuro pós-apocalíptico onde a humanidade já começou a colonizar outros

planetas, uma infecção rara e perigosa tomou conta do planeta e causou o inimaginável: todas as

mulheres foram mortas, e agora os pensamentos de todos os homens tornaram-se audíveis. O jovem

Todd, temendo a destruição total, decide partir fugindo de sua cidade e, durante sua jornada, conheça

pela primeira vez na vida uma mulher.

Sáb., Dom., Feriado: 14h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – AQUELES QUE ME DESEJAM A MORTE – DUB (WARNER)

Ação – Dublado – 16 Anos – Duração: 107min.

Aqueles que me Desejam a Morte acompanha Connor, um menino de 12 anos que presencia o

assassinato de seus pais. Ele, então, precisa escapar dos assassinos que começam a caça-lo e encontra

ajuda em Hannah Faber (Angelina Jolie), uma bombeira traumatizada pelo fracasso de sua última

missão. Os dois vão precisar lutar muito para sobreviver.

Qui., Sex., Seg.: 19h00

Sáb., Dom., Feriado: 19h00

Ter., Qua.: 19h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – GODZILLA VS KONG – DUB (WARNER)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 113min.

Em Godzilla vs Kong, duas poderosas forças da natureza vão se enfrentar em uma grande batalha.

Enquanto a organização científica secreta Monarch caça, investiga e estuda a origem dos Titãs, uma

conspiração tem a intenção de acabar com todas as criaturas, sejam elas ameaçadoras ou não. O mundo

sobreviverá ao duelo de monstros?

Qui., Sex., Seg.: 16h30

Sáb., Dom., Feriado: 16h30

Ter., Qua.: 17h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

