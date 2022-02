Veja programação dos cinemas Tivoli e ParkCity

TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – EXORCISMO SAGRADO – DUB (IMAGEM FILMES)

Terror – Dublado – 16 Anos – Duração: 109min.

Peter Williams é um padre local que trabalha no México. Ele acabou sendo possuído por um demônio que

tentava expulsar e acaba cometendo o mais terrível sacrilégio. Dezoito anos depois, as consequências de

seu pecado voltam para assombrá-lo, desencadeando a maior batalha interior.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h00 – 19h20 – 21h40

Sáb., Dom., Feriado: 17h00 – 19h20 – 21h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – SING 2 – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 109min.

Na glamourosa cidade de Redshore, Buster Moon e a galera enfrentam seus medos, fazem novos

amigos e superam seus limites em uma jornada para convencer o recluso astro Clay Calloway a subir aos

palcos novamente.

Sáb., Dom., Feriado: 14h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – MOONFALL (ATMOS) DUB AMEAÇA LUNAR (DIAMOND FILMS)

Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 130min.

Na superprodução MOONFALL, novo filme do diretor Roland Emmerich, uma força misteriosa tira a Lua

de sua órbita e a coloca em rota de colisão com a Terra. Poucas semanas antes do impacto e com a

humanidade à beira da aniquilação, a ex-astronauta da NASA Jo Fowler (Halle Berry) está convencida de

que tem a resposta para salvar o planeta, mas apenas um colega do passado, o astronauta Brian Harper

(Patrick Wilson), e o teorista K.C. Houseman (John Bradley), acreditam nela. Os improváveis heróis

correm contra o tempo para montar uma missão ao espaço, mas lá descobrem que a Lua não é o que

parece! impossível de última hora no espaço, deixando para trás todos que amam, apenas para descobrir

que nossa Lua não é o que pensamos que é.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h20 – 21h20

Sáb., Dom., Feriado: 16h20 – 21h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – HOMEM-ARANHA (DUB)SEM VOLTA PARA CASA (COLUMBIA PICTURES)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 148min.

Em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, Peter Parker (Tom Holland) precisará lidar com as

consequências da sua identidade como aracnídeo ter sido revelada pela reportagem do Clarim Diário.

Incapaz de separar sua vida normal das aventuras de ser um super-herói, Parker pede ao Doutor

Estranho (Benedict Cumberbatch) para que todos esqueçam sua verdeira identidade. Entretanto, o feitiço

não sai como planejado e a situação torna-se ainda mais perigosa, forçando-o a descobrir o que

realmente significa ser o Homem-Aranha.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 20h10

Sáb., Dom., Feriado: 15h00 – 20h10

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – TÔ RYCA! 2 (DOWNTOWN FILMES)

Comédia – Nacional – 12 Anos – Duração: 101min.

Em Tô Ryca 2, Selminha (Samantha Schmütz) está de volta e paga mais caro em tudo que quer. Porém,

tudo isso é colocado a prova quando uma estranha de mesmo nome se diz herdeira legitima da fortuna.

Os bens dela são congelados e sua única fonte de renda vira a que lhe é concedida pela justiça: 30 reais

por dia. Agora, terá que voltar a suas origens e lutar para sobreviver em sua nova rotina e fazer com que

a comunidade de quem ela era patrona, Quintino, também não acabe passando aperto.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h00

Sáb., Dom., Feriado: 18h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – CASE COMIGO – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Comédia Romântica – Dublado – 12 Anos – Duração: 112min.

Em Case Comigo, Kat Valdez (Jennifer Lopez) é uma das mais famosas cantoras pops, além disso, ela

faz o par mais sexy do mundo com seu noivo Bastian (Maluma). Seu mais famoso hit “Marry Me” está

subindo nas paradas e para comemorar o casal decide se casar com a multidão de seus fãs e que será

transmitido pelo mundo todo. No dia do casamento, Kat descobre que seu noivo estava traindo ela com

sua assistente. Abalada e com raiva, ela caba se casando com alguém aleatório da platéia, Charlie

Gilbert (Owen Wilson), arrastado por sua filha para a cerimônia.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – MORTE NO NILO – DUB (DISNEY)

Policial – Dublado – 14 Anos – Duração: 127min.

Em Morte no Nilo, durante sua viagem de lua de mel pelo rio Nilo, o casal Linnet Ridgeway (Gal Gadot) e

Simon Doyle (Armie Hammer), convidaram os entes mais queridos para embarcar no barco Karvak e

celebrar a união do casal. Porém a rica herdeira é misteriosamente morta de noite e por quase todos os

passageiros têm motivos para matá-la. Mas um dos convidados, por coincidência, é o mais famoso

detetive do mundo, Hércules Poirot, que começa a investigar o caso. Enquanto as investigações têm

início no próprio barco, novas mortes acontecem com o intuito de encobrir a verdade e o caso acaba

sendo mais difícil de se solucionar a cada tempo que passa. Situado em uma paisagem épica de vistas

panorâmicas do deserto egípcio e das majestosas pirâmides de Gizé, este conto de paixão desenfreada e

ciúme incapacitante apresenta um grupo cosmopolita de viajantes impecavelmente vestidos entre voltas e

reviravoltas.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h10 – 18h50

Sáb., Dom., Feriado: 16h10 – 18h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – AS AVENTURAS DE GULLIVER – DUB (IMAGEM FILMES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 90min.

O maior aventureiro de todos os tempos está de volta! Ao retornar à cidade de Lilliput, Gulliver descobre

que muita coisa mudou desde a sua partida e que os moradores estão enfrentando a ameaça de um

general com sede de vingança. Gulliver é a última esperança para salvar a cidade e terá que se esforçar

para vencer esse desafio gigante.

Sáb., Dom., Feriado: 14h15

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

PARKCITY SUMARÉ

HOMEM-ARANHA: SEM VOLTA PARA CASA (D) (DUBLADO) (SPIDER-MAN: NO WAY HOME)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Jon Watts, Duração: 02:28:00h, com: Tom Holland, Zendaya, Benedict

Cumberbatch

SALA 2

10/02/2022 – Quinta-Feira: 18:00h – 21:00h

11/02/2022 – Sexta-Feira: 18:00h – 21:00h

12/02/2022 – Sábado: 15:00h – 18:00h – 21:00h

13/02/2022 – Domingo: 15:00h – 18:00h – 21:00h

14/02/2022 – Segunda-Feira: 18:00h – 21:00h

15/02/2022 – Terça-Feira: 18:00h – 21:00h

16/02/2022 – Quarta-Feira: 18:00h – 21:00h

SING 2 (D) (DUBLADO) (SING 2)

Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Garth Jennings, Duração: 01:49:00h, com: Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett

Johansson

SALA 2

10/02/2022 – Quinta-Feira: 15:40h

11/02/2022 – Sexta-Feira: 15:40h

14/02/2022 – Segunda-Feira: 15:40h

15/02/2022 – Terça-Feira: 15:40h

16/02/2022 – Quarta-Feira: 15:40h

SALA 4

12/02/2022 – Sábado: 14:50h

13/02/2022 – Domingo: 14:50h

AS AVENTURAS DE GULLIVER (D) (DUBLADO) (GULLIVER RETURNS)

Ano de Produção: 2021, Idioma: UCRANIANO, Diretor: Ilya Maksimov, Duração: 01:30:00h, com: .

SALA 5

12/02/2022 – Sábado: 15:10h

13/02/2022 – Domingo: 15:10h

MOONFALL: AMEAÇA LUNAR (D) (DUBLADO) (MOONFALL)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Roland Emmerich, Duração: 02:10:00h, com: Halle Berry, Patrick Wilson, John

Bradley

SALA 3

10/02/2022 – Quinta-Feira: 15:20h – 18:50h – 21:30h

11/02/2022 – Sexta-Feira: 15:20h – 18:50h – 21:30h

12/02/2022 – Sábado: 15:20h – 18:50h – 21:30h

13/02/2022 – Domingo: 15:20h – 18:50h – 21:30h

14/02/2022 – Segunda-Feira: 15:20h – 18:50h – 21:30h

15/02/2022 – Terça-Feira: 15:20h – 18:50h – 21:30h

16/02/2022 – Quarta-Feira: 15:20h – 18:50h – 21:30h

TÔ RYCA 2 (IDIOMA ORIGINAL) (TÔ RYCA 2)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Pedro Antônio, Duração: 01:41:00h, com: Samantha Schmutz, Katiuscia

Canoro, Evelyn Castro

SALA 5

10/02/2022 – Quinta-Feira: 17:00h – 19:10h – 21:20h

11/02/2022 – Sexta-Feira: 17:00h – 19:10h – 21:20h

12/02/2022 – Sábado: 17:00h – 19:10h – 21:20h

13/02/2022 – Domingo: 17:00h – 19:10h – 21:20h

14/02/2022 – Segunda-Feira: 17:00h – 19:10h – 21:20h

15/02/2022 – Terça-Feira: 17:00h – 19:10h – 21:20h

16/02/2022 – Quarta-Feira: 17:00h – 19:10h – 21:20h

MORTE NO NILO (D) (DUBLADO) (DEATH ON THE NILE)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Kenneth Branagh, Duração: 02:07:00h, com: Kenneth Branagh, Armie

SALA 1

10/02/2022 – Quinta-Feira: 15:30h – 19:00h

11/02/2022 – Sexta-Feira: 15:30h – 19:00h

12/02/2022 – Sábado: 15:30h – 19:00h

13/02/2022 – Domingo: 15:30h – 19:00h

14/02/2022 – Segunda-Feira: 15:30h – 19:00h

15/02/2022 – Terça-Feira: 15:30h – 19:00h

16/02/2022 – Quarta-Feira: 15:30h – 19:00h

MORTE NO NILO (L) (LEGENDADO) (DEATH ON THE NILE)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Kenneth Branagh, Duração: 02:07:00h, com: Kenneth Branagh, Armie

Hammer, Gal Gadot

SALA 1

10/02/2022 – Quinta-Feira: 21:40h

11/02/2022 – Sexta-Feira: 21:40h

12/02/2022 – Sábado: 21:40h

13/02/2022 – Domingo: 21:40h

14/02/2022 – Segunda-Feira: 21:40h

15/02/2022 – Terça-Feira: 21:40h

16/02/2022 – Quarta-Feira: 21:40h

EXORCISMO SAGRADO (D) (DUBLADO) (THE EXORCISM OF GOD)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: D, Diretor: Alejandro Hidalgo, Duração: 01:49:00h, com: María Gabriela de Faría, Joseph

Marcell, Will Beinbrink

SALA 4

10/02/2022 – Quinta-Feira: 17:10h – 19:30h – 21:50h

11/02/2022 – Sexta-Feira: 17:10h – 19:30h – 21:50h

12/02/2022 – Sábado: 17:10h – 19:30h – 21:50h

13/02/2022 – Domingo: 17:10h – 19:30h – 21:50h

14/02/2022 – Segunda-Feira: 17:10h – 19:30h – 21:50h

15/02/2022 – Terça-Feira: 17:10h – 19:30h – 21:50h

16/02/2022 – Quarta-Feira: 17:10h – 19:30h – 21:50h