Veja programação dos cinemas Tivoli e ParkCity

TIVOLI 1 – HOMEM-ARANHA (DUB)SEM VOLTA PARA CASA (COLUMBIA PICTURES)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 148min.

Em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, Peter Parker (Tom Holland) precisará lidar com as

consequências da sua identidade como aracnídeo ter sido revelada pela reportagem do Clarim Diário.

Incapaz de separar sua vida normal das aventuras de ser um super-herói, Parker pede ao Doutor

Estranho (Benedict Cumberbatch) para que todos esqueçam sua verdeira identidade. Entretanto, o feitiço

não sai como planejado e a situação torna-se ainda mais perigosa, forçando-o a descobrir o que

realmente significa ser o Homem-Aranha.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h20 – 20h15

Sáb., Dom., Feriado: 17h20 – 20h15

TIVOLI 1 – MOONFALL – AMEAÇA LUNAR – DUB (DIAMOND FILMS)

Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 130min.

Na superprodução MOONFALL, novo filme do diretor Roland Emmerich, uma força misteriosa tira a Lua

de sua órbita e a coloca em rota de colisão com a Terra. Poucas semanas antes do impacto e com a

humanidade à beira da aniquilação, a ex-astronauta da NASA Jo Fowler (Halle Berry) está convencida de

que tem a resposta para salvar o planeta, mas apenas um colega do passado, o astronauta Brian Harper

(Patrick Wilson), e o teorista K.C. Houseman (John Bradley), acreditam nela. Os improváveis heróis

correm contra o tempo para montar uma missão ao espaço, mas lá descobrem que a Lua não é o que

parece! impossível de última hora no espaço, deixando para trás todos que amam, apenas para descobrir

que nossa Lua não é o que pensamos que é.

Sáb., Dom., Feriado: 14h40

TIVOLI 2 – MOONFALL (ATMOS) DUB AMEAÇA LUNAR (DIAMOND FILMS)

Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 130min.

Na superprodução MOONFALL, novo filme do diretor Roland Emmerich, uma força misteriosa tira a Lua

de sua órbita e a coloca em rota de colisão com a Terra. Poucas semanas antes do impacto e com a

humanidade à beira da aniquilação, a ex-astronauta da NASA Jo Fowler (Halle Berry) está convencida de

que tem a resposta para salvar o planeta, mas apenas um colega do passado, o astronauta Brian Harper

(Patrick Wilson), e o teorista K.C. Houseman (John Bradley), acreditam nela. Os improváveis heróis

correm contra o tempo para montar uma missão ao espaço, mas lá descobrem que a Lua não é o que

parece! impossível de última hora no espaço, deixando para trás todos que amam, apenas para descobrir

que nossa Lua não é o que pensamos que é.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h20 – 19h00

Sáb., Dom., Feriado: 16h20 – 19h00

TIVOLI 2 – MOONFALL (ATMOS) LEG AMEAÇA LUNAR (DIAMOND FILMS)

Ação – Legendado – 14 Anos – Duração: 130min.

Na superprodução MOONFALL, novo filme do diretor Roland Emmerich, uma força misteriosa tira a Lua

de sua órbita e a coloca em rota de colisão com a Terra. Poucas semanas antes do impacto e com a

humanidade à beira da aniquilação, a ex-astronauta da NASA Jo Fowler (Halle Berry) está convencida de

que tem a resposta para salvar o planeta, mas apenas um colega do passado, o astronauta Brian Harper

(Patrick Wilson), e o teorista K.C. Houseman (John Bradley), acreditam nela. Os improváveis heróis

correm contra o tempo para montar uma missão ao espaço, mas lá descobrem que a Lua não é o que

parece! impossível de última hora no espaço, deixando para trás todos que amam, apenas para descobrir

que nossa Lua não é o que pensamos que é.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h40

Sáb., Dom., Feriado: 21h40

TIVOLI 2 – AS AVENTURAS DE GULLIVER – DUB (IMAGEM FILMES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 90min.

O maior aventureiro de todos os tempos está de volta! Ao retornar à cidade de Lilliput, Gulliver descobre

que muita coisa mudou desde a sua partida e que os moradores estão enfrentando a ameaça de um

general com sede de vingança. Gulliver é a última esperança para salvar a cidade e terá que se esforçar

para vencer esse desafio gigante.

Sáb., Dom., Feriado: 14h20

TIVOLI 3 – TÔ RYCA! 2 (DOWNTOWN FILMES)

Comédia – Nacional – 12 Anos – Duração: 101min.

Em Tô Ryca 2, Selminha (Samantha Schmütz) está de volta e paga mais caro em tudo que quer. Porém,

tudo isso é colocado a prova quando uma estranha de mesmo nome se diz herdeira legitima da fortuna.

Os bens dela são congelados e sua única fonte de renda vira a que lhe é concedida pela justiça: 30 reais

por dia. Agora, terá que voltar a suas origens e lutar para sobreviver em sua nova rotina e fazer com que

a comunidade de quem ela era patrona, Quintino, também não acabe passando aperto.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h10 – 19h20 – 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 17h10 – 19h20 – 21h30

TIVOLI 3 – SING 2 – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 109min.

Na glamourosa cidade de Redshore, Buster Moon e a galera enfrentam seus medos, fazem novos

amigos e superam seus limites em uma jornada para convencer o recluso astro Clay Calloway a subir aos

palcos novamente.

Sáb., Dom., Feriado: 14h50

TIVOLI 4 – SPENCER – DUB (DIAMOND FILMS)

Drama – Dublado – 12 Anos – Duração: 116min.

SPENCER narra o que poderia ter acontecido nos últimos dias do casamento da princesa Diana (Kristen

Stewart) com o príncipe Charles (Jack Farthing). A relação há muito tempo esfriou e embora haja muitos

rumores de casos e de divórcio, a paz foi ordenada para as festividades de Natal na casa de campo da

Família Real. O evento é repleto de comida e bebida, tiro e caça. Diana conhece as regras do jogo de

aparências. Mas este ano, as coisas serão muito diferentes

Sáb., Dom., Feriado: 14h30

TIVOLI 4 – EDUARDO E MÔNICA (DOWNTOWN FILMES)

Comédia Romântica – Nacional – 14 Anos – Duração: 118min.

Em um dia atípico, uma série de coincidências levam Eduardo (Gabriel Leone) a conhecer Mônica (Alice

Braga), tendo como pano de fundo uma festa estranha com pessoas esquisitas. Uma curiosidade é

despertada entre os dois e apesar de não serem parecidos, eles se apaixonam perdidamente. Na cidade

de Brasíla dos anos 80, esse amor precisará amadurecer e aprender a superar as diferenças. A comédia

romântica é baseada na música homônima de Renato Russo, da banda Legião Urbana.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h50

Sáb., Dom., Feriado: 18h50

TIVOLI 4 – AS AVENTURAS DE GULLIVER – DUB (IMAGEM FILMES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 90min.

O maior aventureiro de todos os tempos está de volta! Ao retornar à cidade de Lilliput, Gulliver descobre

que muita coisa mudou desde a sua partida e que os moradores estão enfrentando a ameaça de um

general com sede de vingança. Gulliver é a última esperança para salvar a cidade e terá que se esforçar

para vencer esse desafio gigante.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h50

Sáb., Dom., Feriado: 16h50

TIVOLI 4 – PÂNICO – DUB (PARAMOUNT PICTURES)

Terror – Dublado – 16 Anos – Duração: 114min.

Pânico 5 é uma nova parte da franquia de terror que mostrará uma mulher voltando para sua cidade natal

e tentará descobrir quem está cometendo crimes cruéis em série.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h10

Sáb., Dom., Feriado: 21h10

PARKCITY SUMARÉ

HOMEM-ARANHA: SEM VOLTA PARA CASA (D) (DUBLADO) (SPIDER-MAN: NO WAY HOME)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Jon Watts, Duração: 02:28:00h, com: Tom Holland, Zendaya, Benedict

Cumberbatch

SALA 2

03/02/2022 – Quinta-Feira: 18:00h – 21:00h

04/02/2022 – Sexta-Feira: 18:00h – 21:00h

05/02/2022 – Sábado: 15:00h – 18:00h – 21:00h

06/02/2022 – Domingo: 15:00h – 18:00h – 21:00h

07/02/2022 – Segunda-Feira: 18:00h – 21:00h

08/02/2022 – Terça-Feira: 18:00h – 21:00h

09/02/2022 – Quarta-Feira: 18:00h – 21:00h

SING 2 (D) (DUBLADO) (SING 2)

Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Garth Jennings, Duração: 01:49:00h, com: Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett

Johansson

SALA 1

03/02/2022 – Quinta-Feira: 17:15h

04/02/2022 – Sexta-Feira: 17:15h

05/02/2022 – Sábado: 14:55h – 17:15h

06/02/2022 – Domingo: 14:55h – 17:15h

07/02/2022 – Segunda-Feira: 17:15h

08/02/2022 – Terça-Feira: 17:15h

09/02/2022 – Quarta-Feira: 17:15h

PÂNICO (D) (DUBLADO) (SCREAM 5)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, Duração: 01:54:00h, com: Jack Quaid,

Courteney Cox, Neve Campbell

SALA 1

03/02/2022 – Quinta-Feira: 19:35h

04/02/2022 – Sexta-Feira: 19:35h

05/02/2022 – Sábado: 19:35h

06/02/2022 – Domingo: 19:35h

07/02/2022 – Segunda-Feira: 19:35h

08/02/2022 – Terça-Feira: 19:35h

09/02/2022 – Quarta-Feira: 19:35h

EDUARDO E MÔNICA (IDIOMA ORIGINAL) (EDUARDO E MÔNICA)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: René Sampaio, Duração: 01:54:00h, com: Alice Braga, Gabriel Leone,

Juliana Carneiro da Cunha

SALA 5

03/02/2022 – Quinta-Feira: 19:30h

04/02/2022 – Sexta-Feira: 19:30h

05/02/2022 – Sábado: 19:30h

06/02/2022 – Domingo: 19:30h

07/02/2022 – Segunda-Feira: 19:30h

08/02/2022 – Terça-Feira: 19:30h

09/02/2022 – Quarta-Feira: 19:30h

SPENCER (D) (DUBLADO) (SPENCER)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Pablo Larraín, Duração: 01:56:00h, com: Kristen Stewart, Amy Manson, Sally

Hawkins

SALA 5

03/02/2022 – Quinta-Feira: 21:55h

04/02/2022 – Sexta-Feira: 21:55h

05/02/2022 – Sábado: 21:55h

06/02/2022 – Domingo: 21:55h

07/02/2022 – Segunda-Feira: 21:55h

08/02/2022 – Terça-Feira: 21:55h

09/02/2022 – Quarta-Feira: 21:55h

AS AVENTURAS DE GULLIVER (D) (DUBLADO) (GULLIVER RETURNS)

Ano de Produção: 2021, Idioma: UCRANIANO, Diretor: Ilya Maksimov, Duração: 01:30:00h, com: .

SALA 5

03/02/2022 – Quinta-Feira: 15:30h – 17:30h

04/02/2022 – Sexta-Feira: 15:30h – 17:30h

05/02/2022 – Sábado: 15:30h – 17:30h

06/02/2022 – Domingo: 15:30h – 17:30h

07/02/2022 – Segunda-Feira: 15:30h – 17:30h

08/02/2022 – Terça-Feira: 15:30h – 17:30h

09/02/2022 – Quarta-Feira: 15:30h – 17:30h

MOONFALL: AMEAÇA LUNAR (D) (DUBLADO) (MOONFALL)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Roland Emmerich, Duração: 02:10:00h, com: Halle Berry, Patrick Wilson, John

Bradley

SALA 3

03/02/2022 – Quinta-Feira: 16:20h – 19:00h – 21:40h

04/02/2022 – Sexta-Feira: 16:20h – 19:00h – 21:40h

05/02/2022 – Sábado: 16:20h – 19:00h – 21:40h

06/02/2022 – Domingo: 16:20h – 19:00h – 21:40h

07/02/2022 – Segunda-Feira: 16:20h – 19:00h – 21:40h

08/02/2022 – Terça-Feira: 16:20h – 19:00h – 21:40h

09/02/2022 – Quarta-Feira: 16:20h – 19:00h – 21:40h

SALA 4

05/02/2022 – Sábado: 14:20h

06/02/2022 – Domingo: 14:20h

MOONFALL: AMEAÇA LUNAR (L) (LEGENDADO) (MOONFALL)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Roland Emmerich, Duração: 02:10:00h, com: Halle Berry, Patrick Wilson, John

Bradley

SALA 1

03/02/2022 – Quinta-Feira: 22:00h

04/02/2022 – Sexta-Feira: 22:00h

05/02/2022 – Sábado: 22:00h

06/02/2022 – Domingo: 22:00h

07/02/2022 – Segunda-Feira: 22:00h

08/02/2022 – Terça-Feira: 22:00h

09/02/2022 – Quarta-Feira: 22:00h

TÔ RYCA 2 (IDIOMA ORIGINAL) (TÔ RYCA 2)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Pedro Antônio, Duração: 01:41:00h, com: Samantha Schmutz, Katiuscia

Canoro, Evelyn Castro

SALA 4

03/02/2022 – Quinta-Feira: 17:00h – 19:10h – 21:20h

04/02/2022 – Sexta-Feira: 17:00h – 19:10h – 21:20h

05/02/2022 – Sábado: 17:00h – 19:10h – 21:20h

06/02/2022 – Domingo: 17:00h – 19:10h – 21:20h

07/02/2022 – Segunda-Feira: 17:00h – 19:10h – 21:20h

08/02/2022 – Terça-Feira: 17:00h – 19:10h – 21:20h

09/02/2022 – Quarta-Feira: 17:00h – 19:10h – 21:20h