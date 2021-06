Veja programação dos cinemas do Tivoli e ParkCity Sumaré

PARKCITY SUMARÉ

GODZILLA VS KONG (D) (DUBLADO) (GODZILLA VS KONG)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Adam Wingard, Duração: 01:53:00h, com: Alexander Skarsgård, Millie Bobby

Brown, Rebecca Hall

SALA 2

10/06/2021 – Quinta-Feira: 17:55h

11/06/2021 – Sexta-Feira: 17:55h

12/06/2021 – Sábado: 17:55h

13/06/2021 – Domingo: 17:55h

14/06/2021 – Segunda-Feira: 17:55h

15/06/2021 – Terça-Feira: 17:55h

16/06/2021 – Quarta-Feira: 17:55h

EM GUERRA COM O VOVÔ (D) (DUBLADO) (WAR WITH GRANDPA)

Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Tim Hill, Duração: 01:38:00h, com: Robert De Niro, Laura Marano, Jane

Seymour

SALA 5

12/06/2021 – Sábado: 14:00h

13/06/2021 – Domingo: 14:00h

MORTAL KOMBAT (D) (DUBLADO) (MORTAL KOMBAT)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Simon McQuoid, Duração: 01:50:00h, com: Lewis Tan, Jessica McNamee,

Josh Lawson

SALA 5

10/06/2021 – Quinta-Feira: 18:20h

11/06/2021 – Sexta-Feira: 18:20h

12/06/2021 – Sábado: 16:20h

13/06/2021 – Domingo: 16:20h

14/06/2021 – Segunda-Feira: 18:20h

15/06/2021 – Terça-Feira: 18:20h

16/06/2021 – Quarta-Feira: 18:20h

CRUELLA (D) (DUBLADO) (CRUELLA)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2019, Idioma: INGLÊS, Diretor: Craig Gillespie, Duração: 02:14:00h, com: Emma Thompson, Emma Stone,

Paul Walter Hauser

SALA 4

10/06/2021 – Quinta-Feira: 17:45h – 20:30h

11/06/2021 – Sexta-Feira: 17:45h – 20:30h

12/06/2021 – Sábado: 15:00h – 17:45h – 20:30h

13/06/2021 – Domingo: 15:00h – 17:45h – 20:30h

14/06/2021 – Segunda-Feira: 17:45h – 20:30h

15/06/2021 – Terça-Feira: 17:45h – 20:30h

16/06/2021 – Quarta-Feira: 17:45h – 20:30h

INVOCAÇÃO DO MAL 3: A ORDEM DO DEMÔNIO (D) (DUBLADO) (THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO

IT)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Michael Chaves, Duração: 01:52:00h, com: Vera Farmiga, Patrick Wilson,

Julian Hilliard

SALA 2

10/06/2021 – Quinta-Feira: 20:20h

11/06/2021 – Sexta-Feira: 20:20h

12/06/2021 – Sábado: 14:30h – 20:20h

13/06/2021 – Domingo: 14:30h – 20:20h

14/06/2021 – Segunda-Feira: 20:20h

15/06/2021 – Terça-Feira: 20:20h

16/06/2021 – Quarta-Feira: 20:20h

SALA 3

10/06/2021 – Quinta-Feira: 18:25h – 20:50h

11/06/2021 – Sexta-Feira: 18:25h – 20:50h

12/06/2021 – Sábado: 16:00h – 18:25h – 20:50h

13/06/2021 – Domingo: 16:00h – 18:25h – 20:50h

14/06/2021 – Segunda-Feira: 18:25h – 20:50h

15/06/2021 – Terça-Feira: 18:25h – 20:50h

16/06/2021 – Quarta-Feira: 18:25h – 20:50h

ESPIRAL: O LEGADO DE JOGOS MORTAIS (DUBLADO) (SPIRAL: FROM THE BOOK OF SAW)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Darren Lynn Bousman, Duração: 01:33:00h, com: Samuel L. Jackson, Chris

Rock, Max Minghella

SALA 5

10/06/2021 – Quinta-Feira: 20:40h

11/06/2021 – Sexta-Feira: 20:40h

12/06/2021 – Sábado: 18:40h – 20:40h

13/06/2021 – Domingo: 18:40h – 20:40h

14/06/2021 – Segunda-Feira: 20:40h

15/06/2021 – Terça-Feira: 20:40h

16/06/2021 – Quarta-Feira: 20:40h

TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – INVOCAÇÃO DO MAL 3: DUB A ORDEM DO DEMÔNIO (WARNER)

Terror – Dublado – 14 Anos – Duração: 112min.

Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio revela uma história assustadora de terror, assassinato e um

desconhecido mal que chocou até os experientes investigadores de atividades paranormais Ed (Patrick

Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga). Um dos casos mais sensacionais de seus arquivos, começa

com uma luta pela alma de um garoto, depois os leva para além de tudo o que já haviam visto antes, para

marcar a primeira vez na história dos Estados Unidos que um suspeito de assassinato alega ter tido uma

possessão demoníaca como defesa.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30 – 19h00

Sáb., Dom., Feriado: 14h00 – 16h30 – 19h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – CRUELLA (ATM) DUB (DISNEY)

Comédia – Dublado – 12 Anos – Duração: 134min.

Ambientado na Londres dos anos 70 em meio à revolução do punk rock, o filme da Disney mostra a

história de uma jovem vigarista chamada Estella (Emma Stone). Inteligente, criativa e determinada a fazer

um nome para si através de seus designs, ela acaba chamando a atenção da Baronesa Von Hellman

(Emma Thompson), uma lenda fashion que é devastadoramente chique e assustadora. Entretanto, o

relacionamento delas desencadeia um curso de eventos e revelações que farão com que Estella abrace

seu lado rebelde e se torne a Cruella, uma pessoa má, elegante e voltada para a vingança.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h50 – 18h40

Sáb., Dom., Feriado: 15h50 – 18h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – ALICE E PETER: DUB ONDE NASCEM OS SONHOS (IMAGEM FILMES)

Aventura/ Fantasia – Dublado – 12 Anos – Duração: 94min.

Antes do País das Maravilhas e da viagem à Terra do Nunca, os irmãos Peter (Jordan A. Nash) e Alice

(Keira Chansa) deixaram a imaginação correr solta durante um verão repleto de brincadeiras com

espadas, chás da tarde e navios piratas. Quando uma tragédia toma conta da família e muda

completamente a vida de seus pais, Jack (David Oyelowo) e Rose (Angelina Jolie), Peter e Alice

embarcam numa aventura fantástica e entendem que crescer pode não ser o maior dos seus problemas.

Sáb., Dom., Feriado: 13h45

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – INVOCAÇÃO DO MAL 3: DUB A ORDEM DO DEMÔNIO (WARNER)

Terror – Dublado – 14 Anos – Duração: 112min.

Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio revela uma história assustadora de terror, assassinato e um

desconhecido mal que chocou até os experientes investigadores de atividades paranormais Ed (Patrick

Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga). Um dos casos mais sensacionais de seus arquivos, começa

com uma luta pela alma de um garoto, depois os leva para além de tudo o que já haviam visto antes, para

marcar a primeira vez na história dos Estados Unidos que um suspeito de assassinato alega ter tido uma

possessão demoníaca como defesa.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h45 – 18h50

Sáb., Dom., Feriado: 15h45 – 18h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – SPIRIT: O INDOMÁVEL – DUB (WARNER)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 87min.

Em Spirit – O Indomável, acompanhamos a vida da pequena Lucky Prescott. Quando ela se muda para

uma pequena cidade fronteiriça, junto com o seu pai, Lucky acaba fazendo amizade com um cavalo

selvagem chamado Spirit. Com o objetivo de levá-lo até a sua família, ela embarca em altas aventuras.

Sáb., Dom., Feriado: 13h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – ESPIRAL – DUB O LEGADO DE JOGOS MORTAIS (PARIS FILMS)

Terror – Dublado – 14 Anos – Duração: 93min.

Em Espiral – O Legado de Jogos Mortais, o detetive Ezekiel “Zeke” Banks (Chris Rock) se une ao seu

parceiro novato Willem (Max Minghella) para desvendar uma série de assassinatos terríveis que estão

acontecendo na cidade. Durante as investigações, Zeke acaba se envolvendo no mórbido jogo do

assassino.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h20

Sáb., Dom., Feriado: 19h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – SPIRIT: O INDOMÁVEL – DUB (WARNER)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 87min.

Em Spirit – O Indomável, acompanhamos a vida da pequena Lucky Prescott. Quando ela se muda para

uma pequena cidade fronteiriça, junto com o seu pai, Lucky acaba fazendo amizade com um cavalo

selvagem chamado Spirit. Com o objetivo de levá-lo até a sua família, ela embarca em altas aventuras.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h20 – 17h20

Sáb., Dom., Feriado: 15h20 – 17h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado