Veja programação do cinema no Tivoli e ParkCity

PARKCITY SUMARÉ

CONVENÇÃO DAS BRUXAS (DUB) (DUBLADO) (ROALD DAHL?S THE WITCHES)

Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Robert Zemeckis, Duração: 01:46:00h, com: Anne Hathaway, Octavia

Spencer, Stanley Tucci

SALA 2

11/02/2021 – Quinta-Feira: 21:10h

12/02/2021 – Sexta-Feira: 21:10h

13/02/2021 – Sábado: 21:10h

14/02/2021 – Domingo: 21:10h

15/02/2021 – Segunda-Feira: 21:10h

16/02/2021 – Terça-Feira: 21:10h

17/02/2021 – Quarta-Feira: 21:10h

MULHER-MARAVILHA 1984 (DUB) (DUBLADO) (WONDER WOMAN 1984)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Patty Jenkins, Duração: 02:31:00h, com: Gal Gadot, Connie Nielsen, Pedro

Pascal

SALA 1

11/02/2021 – Quinta-Feira: 17:30h – 20:30h

12/02/2021 – Sexta-Feira: 17:30h – 20:30h

13/02/2021 – Sábado: 14:30h – 17:30h – 20:30h

14/02/2021 – Domingo: 14:30h – 17:30h – 20:30h

15/02/2021 – Segunda-Feira: 17:30h – 20:30h

16/02/2021 – Terça-Feira: 17:30h – 20:30h

17/02/2021 – Quarta-Feira: 17:30h – 20:30h

PINÓQUIO (DUB) (DUBLADO) (PINOCCHIO)

Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Matteo Garrone, Duração: 02:06:00h, com: Federico Ielapi, Roberto Benigni,

Rocco Papaleo

SALA 5

11/02/2021 – Quinta-Feira: 15:50h

12/02/2021 – Sexta-Feira: 15:50h

13/02/2021 – Sábado: 15:50h

14/02/2021 – Domingo: 15:50h

15/02/2021 – Segunda-Feira: 15:50h

16/02/2021 – Terça-Feira: 15:50h

17/02/2021 – Quarta-Feira: 15:50h

#SEMSAIDA (DUB) (DUBLADO) (#FOLLOWME)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2019, Idioma: INGLÊS, Diretor: Sam Hardy, Duração: 01:30:00h, com: Kara Kingsward-Hughes, Scarlett

Davies, Maria Louis

SALA 5

11/02/2021 – Quinta-Feira: 18:50h – 20:50h

12/02/2021 – Sexta-Feira: 18:50h – 20:50h

13/02/2021 – Sábado: 18:50h – 20:50h

14/02/2021 – Domingo: 18:50h – 20:50h

15/02/2021 – Segunda-Feira: 18:50h – 20:50h

16/02/2021 – Terça-Feira: 18:50h – 20:50h

17/02/2021 – Quarta-Feira: 18:50h – 20:50h

TOM & JERRY (DUB) (DUBLADO) (TOM & JERRY)

Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Tim Story, Duração: 01:42:00h, com: Chloë Grace Moretz

SALA 2

11/02/2021 – Quinta-Feira: 16:50h – 19:00h

12/02/2021 – Sexta-Feira: 16:50h – 19:00h

13/02/2021 – Sábado: 14:40h – 16:50h – 19:00h

14/02/2021 – Domingo: 14:40h – 16:50h – 19:00h

15/02/2021 – Segunda-Feira: 16:50h – 19:00h

16/02/2021 – Terça-Feira: 16:50h – 19:00h

17/02/2021 – Quarta-Feira: 16:50h – 19:00h

SALA 3

PROGRAMAÇÃO DE FILMES

Período: 11/02/2021 à 17/02/2021 09/02/2021 10:23:05

Cinema: REDECINE CPQ CINEMATOGRAFICA LTDA – SUM

11/02/2021 – Quinta-Feira: 16:00h – 18:10h – 20:20h

12/02/2021 – Sexta-Feira: 16:00h – 18:10h – 20:20h

13/02/2021 – Sábado: 16:00h – 18:10h – 20:20h

14/02/2021 – Domingo: 16:00h – 18:10h – 20:20h

15/02/2021 – Segunda-Feira: 16:00h – 18:10h – 20:20h

16/02/2021 – Terça-Feira: 16:00h – 18:10h – 20:20h

17/02/2021 – Quarta-Feira: 16:00h – 18:10h – 20:20h

TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – MULHER – MARAVILHA 1984 – DUB (WARNER)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 151min.

Mulher-Maravilha 1984 acompanha Diana Prince/Mulher-Maravilha (Gal Gadot) em 1984, durante a Guerra Fria, entrando em conflito com dois grande inimigos – o empresário de mídia Maxwell Lord (Pedro Pascal) e a amiga que virou inimiga Barbara Minerva/Cheetah (Kristen Wiig) – enquanto se reúne com seu interesse amoroso Steve Trevor (Chris Pine).

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h45

Sáb., Dom., Feriado: 16h45

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – TOM & JERRY – O FILME – DUB (WARNER)

Aventura – Dublado – Livre – Duração: 102min.

Adaptação do clássico desenho animado da Hanna-Barbera, retornando às origens da história e mostrando como Tom e Jerry se conheceram. Depois de anos vivendo na casa de um casal de idosos que o trata como um animal de estimação, Jerry precisa se virar para sobreviver quando descobre que existem novos locatários no local. E pior do que isso: eles trouxeram consigo um gato.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 20h00

Sáb., Dom., Feriado: 20h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – TOM & JERRY – O FILME – DUB (WARNER)

Aventura – Dublado – Livre – Duração: 102min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h10 – 19h00

Sáb., Dom., Feriado: 16h10 – 19h00

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h10 – 19h00

Sáb., Dom., Feriado: 16h10 – 19h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – PINÓQUIO – DUB (IMAGEM FILMES)

Fantasia – Dublado – 12 Anos – Duração: 137min.

Conheça a verdade sombria por trás do clássico que marcou gerações. Gepeto (Roberto Benigni) é um solitário marceneiro que sonha em ser pai e deseja que Pinóquio (Federico Ielapi), o boneco que acabou de construir, ganhe vida. Seu pedido é atendido, mas a desobediência de Pinóquio faz com que ele se perca de casa e embarque em uma jornada repleta de mistérios e seres fantásticos, que o levará a conhecer de perto os perigos do mundo.

conhecer de perto os perigos do mundo.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h30

Sáb., Dom., Feriado: 19h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – TOM & JERRY – O FILME – DUB (WARNER)

Aventura – Dublado – Livre – Duração: 102min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h10

Sáb., Dom., Feriado: 14h50 – 17h10

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h10

Sáb., Dom., Feriado: 14h50 – 17h10

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – PINÓQUIO – DUB (IMAGEM FILMES)

Fantasia – Dublado – 12 Anos – Duração: 137min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h20

Sáb., Dom., Feriado: 16h20

conhecer de perto os perigos do mundo.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h20

Sáb., Dom., Feriado: 16h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – MULHER – MARAVILHA 1984 – DUB (WARNER)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 151min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h15

Sáb., Dom., Feriado: 19h15

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h15

Sáb., Dom., Feriado: 19h15

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

Nossos Preços

6ª, Sáb., Dom., Feriado Normal (Após 18:h00) Inteira R$ 23,00 Meia R$ 11,50

Matine (Antes das 17h59) Inteira R$ 23,00 Meia R$ 11,50

2ª Normal (Após 18:h00) Inteira R$ -1,00 Meia R$ 10,00

Matine (Antes das 17h59) Inteira R$ -1,00 Meia R$ 10,00

5ª, 3ª Normal (Após 18:h00) Inteira R$ -1,00 Meia R$ 10,00

Matine (Antes das 17h59) Inteira R$ -1,00 Meia R$ 10,00

4ª Normal (Após 18:h00) Inteira R$ -1,00 Meia R$ 10,00

Matine (Antes das 17h59) Inteira R$ -1,00 Meia R$ 10,00

6ª, Sáb., Dom., Feriado 3D Normal Inteira R$ 26,00 Meia R$ 13,00

3D Matine Inteira R$ 26,00 Meia R$ 13,00

2ª 3D Normal Inteira R$ -1,00 Meia R$ 12,00

3D Matine Inteira R$ -1,00 Meia R$ 12,00

5ª, 3ª 3D Normal Inteira R$ -1,00 Meia R$ 12,00

3D Matine Inteira R$ -1,00 Meia R$ 12,00

4ª 3D Normal Inteira R$ -1,00 Meia R$ 12,00

3D Matine Inteira R$ -1,00 Meia R$ 12,00