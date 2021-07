Veja programação do cinema do Tivoli Shopping e ParkCity Sumaré

TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – JUNGLE CRUISE – DUB (DISNEY)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 128min.

Jungle Cruise gira ao redor do malandro e brincalhão Frank Wolff (Dwayne Johnson), capitão do barco La

Guilla. Ele é contratado pela Dra. Lily Houghton (Emily Blunt) e seu irmão McGregor (Jack Whitehall) para

levá-los em uma missão pelas densas florestas amazônicas com a intenção de encontrar uma misteriosa

árvore com poderes de cura que poderá mudar para sempre o futuro da medicina. No caminho, eles

viverão inúmeros perigos, enfrentando animais selvagens e até mesmo forças sobrenaturais.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30

Sáb., Dom., Feriado: 16h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – UM LUGAR SILENCIOSO – DUB PARTE II (PARAMOUNT PICTURES)

Suspense – Dublado – 14 Anos – Duração: 97min.

Um Lugar Silencioso – Parte 2, logo após os acontecimentos mortais, a família Abbott precisa agora

encarar o terror mundo afora, continuando a lutar para sobreviver em silêncio. Obrigados a se aventurar

pelo desconhecido, eles rapidamente percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas

ameaças que os observam pelo caminho de areia.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h15

Sáb., Dom., Feriado: 19h15

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – TEMPO – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Suspense – Dublado – 14 Anos – Duração: 109min.

Estrelado por Gael Garcia Bernal, Tempo acompanha uma família durante uma viagem para uma ilha

tropical. Quando chegam em uma praia deserta, algo estranho começa a acontecer: todos passam a

envelhecer rapidamente, anos inteiros passam em questão de minutos. Eles, então, precisam descobrir o

que está acontecendo antes que suas vidas sejam encurtadas drasticamente.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 21h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – SPACE JAM (DUB) UM NOVO LEGADO (WARNER)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 115min.

Em Space Jam: Um Novo Legado, a inteligência artificial, Al G (Dom Cheadle) sequestra o filho de

Lebron James e envia o lendário jogador dos Los Angeles Lakers para uma realidade paralela, onde

vivem apenas os personagens de desenho animado da Warner Bros. Para resgatar o seu filho, ele

precisará vencer uma partida épica de basquete contra superversões digitais das maiores estrelas da

história da NBA e da WNBA. Para essa dura missão, King James terá a ajuda de Pernalonga, Patolino,

Lola Bunny, dentre outros personagens.

Qui., Sex.: 14h00

Sáb., Dom., Feriado: 14h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – JUNGLE CRUISE (ATM) DUB (DISNEY)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 128min.

Qui., Sex.: 13h50 – 19h00

Sáb., Dom., Feriado: 13h50 – 19h00

Seg., Ter., Qua.: 19h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – UM LUGAR SILENCIOSO(ATM) DUB – PARTE II (PARAMOUNT PICTURES)

Suspense – Dublado – 14 Anos – Duração: 97min.

Qui., Sex.: 16h40 – 21h45

Sáb., Dom., Feriado: 16h40 – 21h45

Seg., Ter., Qua.: 21h45

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – SPACE JAM (DUB) UM NOVO LEGADO (WARNER)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 115min.

Seg., Ter., Qua.: 16h10

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – VIÚVA NEGRA – DUB (DISNEY)

Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 135min.

No novo filme da Marvel Studios, “Viúva Negra”, Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) precisa

confrontar partes de sua história quando surge uma conspiração perigosa ligada ao seu passado.

Perseguida por uma força que não irá parar até derrotá-la, Natasha terá que lidar com sua antiga vida de

espiã, e também reencontrar membros de sua família que deixou para trás antes de se tornar parte dos

Vingadores.

Dirigido por Cate Shortland e produzido por Kevin Feige, “Viúva Negra”, é o primeiro filme da fase quatro

do Universo Cinematográfico Marvel.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h20

Sáb., Dom., Feriado: 17h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – VELOZES & FURIOSOS 9 – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 143min.

Em Velozes & Furiosos 9, Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) vivem uma vida

pacata ao lado de seu filho Brian. Mas eles logo são ameaçados pelo passado de Dom: seu irmão

desaparecido Jakob (John Cena). Trata-se de um assassino habilidoso e motorista excelente, que está

trabalhando ao lado de Cipher (Charlize Theron), vilã de Velozes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, Toretto

vai precisar reunir sua equipe novamente, inclusive Han (Sung Kang), que todos acreditavam estar morto

Qui., Sex.: 14h20 – 20h10

Sáb., Dom., Feriado: 14h20 – 20h10

Seg., Ter., Qua.: 20h10

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – JUNGLE CRUISE – DUB (DISNEY)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 128min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h20

Sáb., Dom., Feriado: 21h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – OS CROODS 2 (DUB) UMA NOVA ERA (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 95min.

Os Croods 2: Uma Nova Era, produção da Dreamworks Animation, acompanha a jornada dos Croods em

busca de um novo lar. Durante a aventura, eles se deparam com uma família moderna, com costumes

completamente diferentes dos deles, os Bemelhores. A família, composta por Esperança Bemelhor (voz

de Juliana Paes), Bem Bemelhor (voz de Rodrigo Lombardi) e a filha Aurora, leva uma vida bem diferente

da dos homens das cavernas.

Qui., Sex.: 14h10

Sáb., Dom., Feriado: 14h10

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – TEMPO – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Suspense – Dublado – 14 Anos – Duração: 109min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h20 – 18h50

Sáb., Dom., Feriado: 16h20 – 18h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

PARKCITY SUMARÉ

UM LUGAR SILENCIOSO PARTE II (D) (DUBLADO) (A QUIET PLACE – PART II)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: John Krasinski, Duração: 01:40:00h, com: Cillian Murphy, Emily Blunt e Noah

Jupe

SALA 4

29/07/2021 – Quinta-Feira: 19:30h – 21:40h

30/07/2021 – Sexta-Feira: 19:30h – 21:40h

31/07/2021 – Sábado: 19:30h – 21:40h

01/08/2021 – Domingo: 19:30h – 21:40h

02/08/2021 – Segunda-Feira: 19:30h – 21:40h

03/08/2021 – Terça-Feira: 19:30h – 21:40h

04/08/2021 – Quarta-Feira: 19:30h – 21:40h

VELOZES & FURIOSOS 9 (D) (DUBLADO) (F9)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Justin Lin, Duração: 02:23:00h, com: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana

Brewster

SALA 2

29/07/2021 – Quinta-Feira: 17:00h – 20:00h

30/07/2021 – Sexta-Feira: 17:00h – 20:00h

31/07/2021 – Sábado: 14:05h – 17:00h – 20:00h

01/08/2021 – Domingo: 14:05h – 17:00h – 20:00h

02/08/2021 – Segunda-Feira: 17:00h – 20:00h

03/08/2021 – Terça-Feira: 17:00h – 20:00h

04/08/2021 – Quarta-Feira: 17:00h – 20:00h

VIÚVA NEGRA (D) (DUBLADO) (BLACK WIDOW)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Cate Shortland, Duração: 02:15:00h, com: Scarlett Johansson, David Harbour

SALA 5

29/07/2021 – Quinta-Feira: 16:00h – 18:45h – 21:30h

30/07/2021 – Sexta-Feira: 16:00h – 18:45h – 21:30h

31/07/2021 – Sábado: 16:00h – 18:45h

01/08/2021 – Domingo: 16:00h – 18:45h

02/08/2021 – Segunda-Feira: 16:00h – 18:45h – 21:30h

03/08/2021 – Terça-Feira: 16:00h – 18:45h – 21:30h

04/08/2021 – Quarta-Feira: 16:00h – 18:45h – 21:30h

CROODS 2 : UMA NOVA ERA (D) (DUBLADO) (THE CROODS A NEW AGE)

Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: -, Duração: 01:35:00h, com: Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone

SALA 3

31/07/2021 – Sábado: 14:10h

01/08/2021 – Domingo: 14:10h

SPACE JAM : UM NOVO LEGADO (D) (DUBLADO) (SPACE JAM: A NEW LEGACY)

Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Malcolm D. Lee, Duração: 01:55:00h, com: Don Cheadle, Sonequa Martin-Green, LeBron James

SALA 1

29/07/2021 – Quinta-Feira: 17:10h

30/07/2021 – Sexta-Feira: 17:10h

31/07/2021 – Sábado: 14:45h – 17:10h

01/08/2021 – Domingo: 14:45h – 17:10h

02/08/2021 – Segunda-Feira: 17:10h

03/08/2021 – Terça-Feira: 17:10h

04/08/2021 – Quarta-Feira: 17:10h

JUNGLE CRUISE (D) (DUBLADO) (JUNGLE CRUISE)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Jaume Collet-Serra, Duração: 02:08:00h, com: Dwayne Johnson, Emily Blunt,

Jack Whitehall

SALA 3

29/07/2021 – Quinta-Feira: 19:05h – 21:50h

30/07/2021 – Sexta-Feira: 19:05h – 21:50h

31/07/2021 – Sábado: 16:10h – 19:05h – 21:50h

01/08/2021 – Domingo: 16:10h – 19:05h – 21:50h

02/08/2021 – Segunda-Feira: 19:05h – 21:50h

03/08/2021 – Terça-Feira: 19:05h – 21:50h

04/08/2021 – Quarta-Feira: 19:05h – 21:50h

SALA 4

29/07/2021 – Quinta-Feira: 16:45h

30/07/2021 – Sexta-Feira: 16:45h

31/07/2021 – Sábado: 14:00h – 16:45h

01/08/2021 – Domingo: 14:00h – 16:45h

02/08/2021 – Segunda-Feira: 16:45h

03/08/2021 – Terça-Feira: 16:45h

04/08/2021 – Quarta-Feira: 16:45h

SALA 5

31/07/2021 – Sábado: 21:30h

01/08/2021 – Domingo: 21:30h

TEMPO (D) (DUBLADO) (OLD)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: M. Night Shyamalan, Duração: 01:39:00h, com: Gael García Bernal, Vicky

Krieps, Rufus Sewell

SALA 1

29/07/2021 – Quinta-Feira: 19:35h

30/07/2021 – Sexta-Feira: 19:35h

31/07/2021 – Sábado: 19:35h

01/08/2021 – Domingo: 19:35h

02/08/2021 – Segunda-Feira: 19:35h

03/08/2021 – Terça-Feira: 19:35h

04/08/2021 – Quarta-Feira: 19:35h

TEMPO (L) (LEGENDADO) (OLD)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: M. Night Shyamalan, Duração: 01:39:00h, com: Gael García Bernal, Vicky

Krieps, Rufus Sewell

SALA 1

29/07/2021 – Quinta-Feira: 21:45h

30/07/2021 – Sexta-Feira: 21:45h

31/07/2021 – Sábado: 21:45h

01/08/2021 – Domingo: 21:45h

02/08/2021 – Segunda-Feira: 21:45h

03/08/2021 – Terça-Feira: 21:45h

04/08/2021 – Quarta-Feira: 21:45h