Veja programação do cinema do ParkCity e Tivoli Shopping

PARKCITY SUMARÉ

PROGRAMAÇÃO DE 03/06 A 09/06

GODZILLA VS KONG

14 ANOS >AÇÃO >01H53 MIN.ASSISTA O TRAILERCOMPRAR

04/06 – SALA 5 DUB: 20:40

05/06 – SALA 5 DUB: 15:55, 20:40

06/06 – SALA 5 DUB: 15:55, 20:40

07/06 – SALA 5 DUB: 20:40

08/06 – SALA 5 DUB: 20:40

09/06 – SALA 5 DUB: 20:40

MORTAL KOMBAT

16 ANOS >AÇÃO >01H50 MIN.ASSISTA O TRAILERCOMPRAR

04/06 – SALA 5 DUB: 18:20

05/06 – SALA 5 DUB: 18:20

06/06 – SALA 5 DUB: 18:20

07/06 – SALA 5 DUB: 18:20

08/06 – SALA 5 DUB: 18:20

09/06 – SALA 5 DUB: 18:20

CRUELLA

12 ANOS >COMÉDIA DRAMÁTICA >02H14 MIN.ASSISTA O TRAILERCOMPRAR

04/06 – SALAS 2 E 4 DUB: 17:45, 20:30

05/06 – SALAS 2 E 4 DUB: 15:00, 16:35, 17:45, 20:30

06/06 – SALAS 2 E 4 DUB: 15:00, 16:35, 17:45, 20:30

07/06 – SALAS 2 E 4 DUB: 17:45, 20:30

08/06 – SALAS 2 E 4 DUB: 17:45, 20:30

09/06 – SALAS 2 E 4 DUB: 17:45, 20:30

INVOCAÇÃO DO MAL 3: A ORDEM DO DEMÔNIO

14 ANOS >TERROR >01H52 MIN.ASSISTA O TRAILERCOMPRAR

04/06 – SALAS 2 E 3 DUB: 17:30, 18:25, 20:20, 20:50

05/06 – SALAS 2 E 3 DUB: 14:10, 16:00, 18:25, 20:20, 20:50

06/06 – SALAS 2 E 3 DUB: 14:10, 16:00, 18:25, 20:20, 20:50

07/06 – SALAS 2 E 3 DUB: 17:30, 18:25, 20:20, 20:50

08/06 – SALAS 2 E 3 DUB: 17:30, 18:25, 20:20, 20:50

09/06 – SALAS 2 E 3 DUB: 17:30, 18:25, 20:20, 20:50

TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – INVOCAÇÃO DO MAL 3: DUB A ORDEM DO DEMÔNIO (WARNER)

Terror – Dublado – 14 Anos – Duração: 112min.

Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio revela uma história assustadora de terror, assassinato e um

desconhecido mal que chocou até os experientes investigadores de atividades paranormais Ed (Patrick

Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga). Um dos casos mais sensacionais de seus arquivos, começa

com uma luta pela alma de um garoto, depois os leva para além de tudo o que já haviam visto antes, para

marcar a primeira vez na história dos Estados Unidos que um suspeito de assassinato alega ter tido uma

possessão demoníaca como defesa.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30 – 19h00

Sáb., Dom., Feriado: 14h00 – 16h30 – 19h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – CRUELLA (ATM) DUB (DISNEY)

Comédia – Dublado – 12 Anos – Duração: 134min.

Ambientado na Londres dos anos 70 em meio à revolução do punk rock, o filme da Disney mostra a

história de uma jovem vigarista chamada Estella (Emma Stone). Inteligente, criativa e determinada a fazer

um nome para si através de seus designs, ela acaba chamando a atenção da Baronesa Von Hellman

(Emma Thompson), uma lenda fashion que é devastadoramente chique e assustadora. Entretanto, o

relacionamento delas desencadeia um curso de eventos e revelações que farão com que Estella abrace

seu lado rebelde e se torne a Cruella, uma pessoa má, elegante e voltada para a vingança.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h45

Sáb., Dom., Feriado: 13h50 – 18h45

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – ALICE E PETER: DUB ONDE NASCEM OS SONHOS (IMAGEM FILMES)

Aventura/ Fantasia – Dublado – 12 Anos – Duração: 94min.

Antes do País das Maravilhas e da viagem à Terra do Nunca, os irmãos Peter (Jordan A. Nash) e Alice

(Keira Chansa) deixaram a imaginação correr solta durante um verão repleto de brincadeiras com

espadas, chás da tarde e navios piratas. Quando uma tragédia toma conta da família e muda

completamente a vida de seus pais, Jack (David Oyelowo) e Rose (Angelina Jolie), Peter e Alice

embarcam numa aventura fantástica e entendem que crescer pode não ser o maior dos seus problemas.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h40

Sáb., Dom., Feriado: 16h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

Sáb., Dom., Feriado: 14h10

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – GODZILLA VS KONG – DUB (WARNER)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 113min.

Em Godzilla vs Kong, duas poderosas forças da natureza vão se enfrentar em uma grande batalha.

Enquanto a organização científica secreta Monarch caça, investiga e estuda a origem dos Titãs, uma

conspiração tem a intenção de acabar com todas as criaturas, sejam elas ameaçadoras ou não. O mundo

sobreviverá ao duelo de monstros?

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h20

Sáb., Dom., Feriado: 16h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h50

Sáb., Dom., Feriado: 18h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h10

Sáb., Dom., Feriado: 16h10

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – AQUELES QUE ME DESEJAM A MORTE – DUB (WARNER)

Ação – Dublado – 16 Anos – Duração: 107min.

Aqueles que me Desejam a Morte acompanha Connor, um menino de 12 anos que presencia o

assassinato de seus pais. Ele, então, precisa escapar dos assassinos que começam a caça-lo e encontra

ajuda em Hannah Faber (Angelina Jolie), uma bombeira traumatizada pelo fracasso de sua última

missão. Os dois vão precisar lutar muito para sobreviver.

Sáb., Dom., Feriado: 13h45

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – MORTAL KOMBAT – DUB (WARNER)

Ação/Fantasia – Dublado – 16 Anos – Duração: 110min.

Em Mortal Kombat, Shang Tsung, imperador da Exoterra, envia seu melhor guerreiro, Sub-Zero, para

assassinar o jovem Cole Young. Temendo pela segurança da família, Cole vai em busca de Sonya Blade

seguindo a indicação de Jax, um major das Forças Especiais, que tem a mesma estranha marca de

dragão com a qual Cole nasceu. Logo, ele se vê no templo do Lorde Raiden, um Deus Ancião e guardião

do Plano Terreno, que abriga todos que possuem a marca. No templo, ele treina com os experientes

guerreiros Liu Kang, Kung Lao e Kano, enquanto se prepara para lutar contra os inimigos da Exoterra em

uma batalha pelo universo. Será que Cole irá longe o suficiente para desbloquear sua arcana – o imenso

poder da sua alma – a tempo de salvar não apenas a família, mas interromper os planos de Shang Tsung

de uma vez por todas?

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h10

Sáb., Dom., Feriado: 19h10

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado