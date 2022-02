Veja programação da Semana do Artesão Santa Bárbara

A Semana Municipal do Artesão de Santa Bárbara d’Oeste terá sua primeira edição entre os dias 13 e 20 de março, em alusão ao Dia Municipal do Artesão, comemorado no dia 19 de março. Entre as ações, serão realizadas Feiras de Artesanato, curso destinado à especialização dos artesãos e oficinas de artesanato em diversas técnicas artesanais ofertadas pelos artesãos credenciados na Casa do Artesão ao público em geral, além da exposição das peças de Roldão de Oliveira.

Atendendo a Lei Municipal nº 4.112, a Semana tem por finalidade incentivar o comércio de artesanato, bem como a valorização do artesão e sua importância para a economia criativa local.

Confira a programação completa:

– Exposição “Roldão 2022 – Vida e arte de Roldão de Oliveira”

13 de março (domingo), às 14 horas

Aberta ao público entre os dias 13 e 31 de março, a mostra será montada nas unidades administrativas do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), Museu da Imigração de Santa Bárbara d’Oeste e Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini”, localizados na Rua João Lino, 362, no Centro.

Além das peças em madeiras do artista, a exposição contará com fotos e relatos sobre a vida do artesão e suas inspirações. A ação faz homenagem à memória de um cidadão barbarense e renomado artesão, o qual contribuiu para o progresso e desenvolvimento do artesanato local, bem como teve grande participação no contexto cultural e histórico do Município.

– Feira de Artesanato da Casa do Artesão

13 de março (domingo), das 14 às 20 horas

Os artesãos credenciados à Casa do Artesão “Roldão de Oliveira” comercializarão seus trabalhos feitos à mão na Praça 9 de Julho, localizada em frente a Casa do Artesão, no dia 13 de março, das 14 às 20 horas – seguindo as medidas de prevenção à disseminação do Coronavírus (Covid-19).

Serão expostos trabalhos feitos em crochê, bordado e pintura (artesã Bernadete Camargo), bolsas, painéis, porta vasos e balanço pet em macramê (Claudia Vieira), crochê e bordado, pintura e patchwork (Nilza Catib), peças decorativas e chaveiros em pedrarias (Paulo Couto), acessórios de cabelo feitos de fitas e máscaras de tecido (Silvaneide Sousa), pintura e carpintaria com madeira de reaproveitamento e/ou MDF (Marister Damiane), acessórios de cabelo feitos de fitas (Jenifer Rodrigues), bolsas e bonecas em costura criativa e artística (Sérgio Fronza), tapetes, bancos e amigurumis em crochê (Marisa Yukiko), roupas e acessórios infantis e amigurumis em crochê (Suzana Chiquetto).

– Curso presencial – Empreenda Rápido Primeiros Passos

14 a 18 de março, das 18 às 22 horas

Em parceria com o Sebrae Aqui será ofertado de forma gratuita aos artesãos e público em geral, com emissão de certificados para os participantes, o curso presencial “Empreenda Rápido Primeiros Passos” voltado a quem pretende iniciar um negócio e tratará do planejamento inicial da empresa, com temas voltados a formalização, marketing, finanças, ideia de negócio e empreendedorismo. Será no Centro de Atendimento ao Turista, localizado na Rua João Lino, 362, Centro, com vagas limitadas.

A inscrição poderá ser feita até o dia 10 de março, às 12 horas, no link: https://empreendarapido.sebraesp.com.br/produto/turma/20287666

– Oficinas gratuitas presenciais de Artesanato – Diversas Técnicas

13 a 18 de março

Os artesãos credenciados na Casa do Artesão ministrarão oficinas gratuitas de artesanato, com diversas técnicas, podendo ser realizadas também por moradores de fora do Município, conforme a demanda e classificação de cada oficina, em turmas de, no máximo, cinco alunos, entre os dias 13 e 18 de março.

As inscrições serão abertas no dia 2 de março de forma presencial na loja da Casa do Artesão, localizada na Rua João Lino, 362 – Centro. Mais informações via WhatsApp ou telefone: (19) 3455.7000.

Ao todo serão 11 oficinas, contemplando as técnicas de Entraleçamento com pedrarias, Bordado com pedrarias, Crochê amigurumi, Macramê, Costura Artística, Crochê com fita de cetim, Montagem com fitas e Decoupage.

Feira de Artesanato na Praça Central

19 de março, das 14 às 22 horas

20 de março, das 10 às 20 horas

Os artesãos credenciados na Secretaria de Cultura e Turismo comercializarão seus trabalhos feitos à mão na Praça Central, ao lado da Igreja Matriz, nos dia 19 de março, sábado, das 14 às 22 horas, e 20 de março, domingo, das 10 às 20 horas.

Seguindo as medidas de prevenção à disseminação do Coronavírus (Covid-19), serão expostos trabalhos feitos em crochê, bordado, pintura, bolsas, painéis, porta vasos e balanço pet em macramê, patchwork, peças decorativas e chaveiros em pedrarias, acessórios de cabelo feitos de fitas e máscaras de tecido, carpintaria com madeira de reaproveitamento e/ou MDF, bolsas e bonecas em costura criativa e artística, tapetes, bancos e amigurumis, roupas e acessórios infantis em crochê, dentre outros produtos e técnicas artesanais.