Veja porque incluir a tilápia na dieta

Com boas características, investir em uma dieta que tenha o consumo regular da tilápia, pode ser um diferencial na hora de construir uma dieta mais saudável. Com alto valor nutritivo, esse produto possui importantes vitaminas na sua composição e ácidos graxos da família do ômega 3, além de cálcio e fósforo, que beneficiam ossos, articulações, músculos e olhos.

Se comparada com outros tipos de carnes, como a de boi, porco e aves, a tilápia possui um teor nutricional elevado, que ajuda a ganhar massa muscular magra, no fortalecimento da memória e previne doenças cardiovasculares.

Para Gentil Linhares Filho, diretor comercial da Bomar Pescados, para que tudo isso possa ter um efeito diferencial, a escolha do melhor produto, na hora da compra, deve ser pensada com atenção. “Muito antes do consumo, escolher na hora da compra um bom produto vai fazer sim um grande diferencial. A dica é optar com atenção em marcas que possuem um cuidado especial como a Bomar Pescados que desde o alevino, passando pela engorda e indo até o beneficiamento, o peixe tem um tratamento especial. Atrelado a uma equipe multifuncional, conseguimos garantir a qualidade e a manutenção de todas as proteínas e vitaminas da tilápia durante a produção até a entrega do produto para a venda”, explica.

Versatilidade

A Tilápia possui uma versatilidade em opções de preparos que dá para diversificar sem cair em uma rotina, como por exemplo, assada, grelhada, gratinada, ensopada, acompanhada de massas e saladas, ou até em pratos mais ousados como o ceviche.

Sobre a Bomar

Genuinamente cearense, a Bomar já consolidou-se como uma das principais empresas de pescado e cultivo de camarão e tilápia no Brasil. Empenhando-se constantemente em proporcionar mais do que um momento de culinária, mas uma experiência verdadeiramente gourmet que surpreenda o paladar em qualquer momento do dia.