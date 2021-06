Veja os lançamentos nos cinemas da região

MULTIPLEX SANTA BÁRBARA

Sala 1

Spirit 14H20 Sáb/Dom

Invocação do Mal 17H00 Diariamente

Velozes e Furiosos 19H00 Dub Diariamente

Sala 2

Os croods 2

13H50 Sáb/Dom

15H40| 17H30 | 19H30 Dub Diariamente

Sala 3

Invocação do Mal 14H00 Sáb/Dom

Velozes e Furiosos 16H10 Dub Diariamente

Velozes e Furiosos 19H10 Dub Diariamente

Sala 4

Velozes e Furiosos 13H50 Dub Sáb/Dom

Velozes e Furiosos 16H30 Dub Diariamente

Velozes e Furiosos 19H20 Dub Diariamente

TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – VELOZES & FURIOSOS 9 – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 143min.

Em Velozes & Furiosos 9, Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) vivem uma vida

pacata ao lado de seu filho Brian. Mas eles logo são ameaçados pelo passado de Dom: seu irmão

desaparecido Jakob (John Cena). Trata-se de um assassino habilidoso e motorista excelente, que está

trabalhando ao lado de Cipher (Charlize Theron), vilã de Velozes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, Toretto

vai precisar reunir sua equipe novamente, inclusive Han (Sung Kang), que todos acreditavam estar morto

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h40

Sáb., Dom., Feriado: 15h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – VELOZES & FURIOSOS 9 – LEG (UNIVERSAL PICTURES)

Ação – Legendado – 14 Anos – Duração: 143min.

Em Velozes & Furiosos 9, Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) vivem uma vida

pacata ao lado de seu filho Brian. Mas eles logo são ameaçados pelo passado de Dom: seu irmão

desaparecido Jakob (John Cena). Trata-se de um assassino habilidoso e motorista excelente, que está

trabalhando ao lado de Cipher (Charlize Theron), vilã de Velozes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, Toretto

vai precisar reunir sua equipe novamente, inclusive Han (Sung Kang), que todos acreditavam estar morto

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h10

Sáb., Dom., Feriado: 19h10

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – OS CROODS 2 (DUB) UMA NOVA ERA (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 95min.

Os Croods 2: Uma Nova Era, produção da Dreamworks Animation, acompanha a jornada dos Croods em

busca de um novo lar. Durante a aventura, eles se deparam com uma família moderna, com costumes

completamente diferentes dos deles, os Bemelhores. A família, composta por Esperança Bemelhor (voz

de Juliana Paes), Bem Bemelhor (voz de Rodrigo Lombardi) e a filha Aurora, leva uma vida bem diferente

da dos homens das cavernas.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h00

Sáb., Dom., Feriado: 14h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – VELOZES & FURIOSOS 9 (ATM) DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 143min.

Em Velozes & Furiosos 9, Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) vivem uma vida

pacata ao lado de seu filho Brian. Mas eles logo são ameaçados pelo passado de Dom: seu irmão

desaparecido Jakob (John Cena). Trata-se de um assassino habilidoso e motorista excelente, que está

trabalhando ao lado de Cipher (Charlize Theron), vilã de Velozes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, Toretto

vai precisar reunir sua equipe novamente, inclusive Han (Sung Kang), que todos acreditavam estar morto

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h20 – 19h20

Sáb., Dom., Feriado: 16h20 – 19h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – OS CROODS 2 (DUB) UMA NOVA ERA (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 95min.

Os Croods 2: Uma Nova Era, produção da Dreamworks Animation, acompanha a jornada dos Croods em

busca de um novo lar. Durante a aventura, eles se deparam com uma família moderna, com costumes

completamente diferentes dos deles, os Bemelhores. A família, composta por Esperança Bemelhor (voz

de Juliana Paes), Bem Bemelhor (voz de Rodrigo Lombardi) e a filha Aurora, leva uma vida bem diferente

da dos homens das cavernas.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h10 – 17h20

Sáb., Dom., Feriado: 15h10 – 17h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – VELOZES & FURIOSOS 9 – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 143min.

Em Velozes & Furiosos 9, Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) vivem uma vida

pacata ao lado de seu filho Brian. Mas eles logo são ameaçados pelo passado de Dom: seu irmão

desaparecido Jakob (John Cena). Trata-se de um assassino habilidoso e motorista excelente, que está

trabalhando ao lado de Cipher (Charlize Theron), vilã de Velozes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, Toretto

vai precisar reunir sua equipe novamente, inclusive Han (Sung Kang), que todos acreditavam estar morto

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h30

Sáb., Dom., Feriado: 19h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – OS CROODS 2 (DUB) UMA NOVA ERA (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 95min.

Os Croods 2: Uma Nova Era, produção da Dreamworks Animation, acompanha a jornada dos Croods em

busca de um novo lar. Durante a aventura, eles se deparam com uma família moderna, com costumes

completamente diferentes dos deles, os Bemelhores. A família, composta por Esperança Bemelhor (voz

de Juliana Paes), Bem Bemelhor (voz de Rodrigo Lombardi) e a filha Aurora, leva uma vida bem diferente

da dos homens das cavernas.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h40

Sáb., Dom., Feriado: 19h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – VELOZES & FURIOSOS 9 – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 143min.

Em Velozes & Furiosos 9, Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) vivem uma vida

pacata ao lado de seu filho Brian. Mas eles logo são ameaçados pelo passado de Dom: seu irmão

desaparecido Jakob (John Cena). Trata-se de um assassino habilidoso e motorista excelente, que está

trabalhando ao lado de Cipher (Charlize Theron), vilã de Velozes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, Toretto

vai precisar reunir sua equipe novamente, inclusive Han (Sung Kang), que todos acreditavam estar morto

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h10

Sáb., Dom., Feriado: 14h10

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – INVOCAÇÃO DO MAL 3: DUB A ORDEM DO DEMÔNIO (WARNER)

Terror – Dublado – 14 Anos – Duração: 112min.

Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio revela uma história assustadora de terror, assassinato e um

desconhecido mal que chocou até os experientes investigadores de atividades paranormais Ed (Patrick

Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga). Um dos casos mais sensacionais de seus arquivos, começa

com uma luta pela alma de um garoto, depois os leva para além de tudo o que já haviam visto antes, para

marcar a primeira vez na história dos Estados Unidos que um suspeito de assassinato alega ter tido uma

possessão demoníaca como defesa.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h10

Sáb., Dom., Feriado: 17h10

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

PARKCITY SUMARÉ

INVOCAÇÃO DO MAL 3: A ORDEM DO DEMÔNIO (D) (DUBLADO) (THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO

IT)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Michael Chaves, Duração: 01:52:00h, com: Vera Farmiga, Patrick Wilson,

Julian Hilliard

SALA 5

01/07/2021 – Quinta-Feira: 18:15h – 20:40h

02/07/2021 – Sexta-Feira: 18:15h – 20:40h

03/07/2021 – Sábado: 15:50h – 18:15h – 20:40h

04/07/2021 – Domingo: 15:50h – 18:15h – 20:40h

05/07/2021 – Segunda-Feira: 18:15h – 20:40h

06/07/2021 – Terça-Feira: 18:15h – 20:40h

07/07/2021 – Quarta-Feira: 18:15h – 20:40h

VELOZES & FURIOSOS 9 (D) (DUBLADO) (F9)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Justin Lin, Duração: 02:23:00h, com: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana

Brewster

SALA 2

01/07/2021 – Quinta-Feira: 17:00h – 20:20h

02/07/2021 – Sexta-Feira: 17:00h – 20:20h

03/07/2021 – Sábado: 14:30h – 17:25h – 20:20h

04/07/2021 – Domingo: 14:30h – 17:25h – 20:20h

05/07/2021 – Segunda-Feira: 17:00h – 20:20h

06/07/2021 – Terça-Feira: 17:00h – 20:20h

07/07/2021 – Quarta-Feira: 17:00h – 20:20h

SALA 3

01/07/2021 – Quinta-Feira: 17:55h – 20:50h

02/07/2021 – Sexta-Feira: 17:55h – 20:50h

03/07/2021 – Sábado: 15:00h – 17:55h – 20:50h

04/07/2021 – Domingo: 15:00h – 17:55h – 20:50h

05/07/2021 – Segunda-Feira: 17:55h – 20:50h

06/07/2021 – Terça-Feira: 17:55h – 20:50h

07/07/2021 – Quarta-Feira: 17:55h – 20:50h

VELOZES & FURIOSOS 9 (L) (LEGENDADO) (F9)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Justin Lin, Duração: 02:23:00h, com: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana

Brewster

SALA 1

01/07/2021 – Quinta-Feira: 20:30h

02/07/2021 – Sexta-Feira: 20:30h

03/07/2021 – Sábado: 20:30h

04/07/2021 – Domingo: 20:30h

05/07/2021 – Segunda-Feira: 20:30h

06/07/2021 – Terça-Feira: 20:30h

07/07/2021 – Quarta-Feira: 20:30h

CROODS 2 : UMA NOVA ERA (D) (DUBLADO) (THE CROODS A NEW AGE)

Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: -, Duração: 01:35:00h, com: Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone

SALA 1

01/07/2021 – Quinta-Feira: 18:30h

02/07/2021 – Sexta-Feira: 18:30h

03/07/2021 – Sábado: 14:20h – 16:30h – 18:30h

04/07/2021 – Domingo: 14:20h – 16:30h – 18:30h

05/07/2021 – Segunda-Feira: 18:30h

06/07/2021 – Terça-Feira: 18:30h

07/07/2021 – Quarta-Feira: 18:30h

SALA 4

01/07/2021 – Quinta-Feira: 16:00h – 18:00h – 20:00h

02/07/2021 – Sexta-Feira: 16:00h – 18:00h – 20:00h

03/07/2021 – Sábado: 14:00h – 16:00h – 18:00h – 20:00h

04/07/2021 – Domingo: 14:00h – 16:00h – 18:00h – 20:00h

05/07/2021 – Segunda-Feira: 16:00h – 18:00h – 20:00h

06/07/2021 – Terça-Feira: 16:00h – 18:00h – 20:00h

07/07/2021 – Quarta-Feira: 16:00h – 18:00h – 20:00h