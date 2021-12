Veja os horários da coleta de lixo em Nova Odessa neste final de ano

A Coden Ambiental, concessionária responsável pelos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, reforça novamente a divulgação do esquema de coleta de lixo no próximo sábado, dia 1º de janeiro e Feriado Universal da Paz.

Assim como no último sábado, 25 de dezembro e feriado de Natal, não haverá coleta domiciliar de lixo neste Dia de Ano Novo. O serviço, que normalmente é realizado no período noturno, será novamente antecipado para a véspera do feriado – no caso do Natal, a coleta dos bairros de sábado aconteceu no dia anterior (24/12/2021), sexta-feira, a partir das 13horas.

A alteração ocorreu apenas nas regiões em que a coleta coincidiu com o feriado, ou seja, aqueles bairros que são regularmente visitados pelos caminhões de lixo às terças, quintas e sábados. O serviço foi retomado normalmente na terça-feira (28/12/2021).

Já nos bairros em que a coleta é feita às segundas, quartas e sextas não houve mudança e o serviço prosseguiu na última segunda-feira (27/12/2021).

O mesmo sistema de atendimento será utilizado no dia de Ano Novo (01/01/2022), também um sábado. Nos bairros em que a coleta de lixo coincide com este feriado, o serviço será antecipado do período noturno para o dia anterior (31/12/2021), sexta-feira, às 13h, sendo retomado em horário normal na terça-feira (04/01/2022). Nos demais bairros não haverá alteração, e o serviço prosseguirá na segunda-feira (03/01/2022).

“A Coden lembra ainda que, embora em nenhum local da cidade esteja ocorrendo a suspensão da coleta de lixo, as festas de final de ano acarretam um volume maior de resíduos domésticos, o que torna ainda mais necessário o descarte correto dos mesmos, sempre em sacos ou sacolas bem fechadas”, explicou a empresa municipal.

Cacos de vidros e outros objetos perfurocortantes devem ser embalados em jornal e colocados em embalagens longa vida, como caixas de leite, para que os coletores não sejam feridos.

O diretor técnico da Coden, Rean Gustavo Sobrinho, ressaltou que a antecipação da coleta nos dias de Natal e Ano Novo vem sendo adotada desde 2018, quando a empresa assumiu a responsabilidade pelo descarte dos resíduos sólidos do município.

“A medida é tomada para garantir que os coletores de lixo de Nova Odessa, que trabalham ininterruptamente durante o ano todo, também possam confraternizar com as suas famílias nestas datas tão especiais”, afirmou.

Para casos de emergência, como falta d’água ou rompimento de redes de água ou esgoto, a Coden disponibiliza um plantão de atendimento. As ocorrências podem ser comunicadas ao SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) a qualquer momento, através do telefone gratuito 0800 771-1195.

O expediente retorna no dia 03/01, com atendimento presencial das 8h às 16h, de segunda a quinta-feira, e das 8h às 15h nas sextas. Outra opção nos dias úteis é o atendimento via WhatsApp (19 99599-7766), de segunda a quinta-feira, das 14h às 16h, e nas sextas-feiras, das 14h às 15h.