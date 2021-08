Veja os 19 títulos novos que chegam à plataforma gratuita NetMovies

A NetMovies, plataforma gratuita de streaming que traz novidades todas as semanas, adiciona 19 títulos a seu catálogo nesta quinta-feira, 5 de agosto. Assista também aos filmes recomendados para celebrar o Dia dos Pais, protagonizados por atores como Isabelle Carré, Russell Crowe, Amanda Seyfried. Confira os destaques:

Novidades

Sedução Perigosa (Suspense, Drama)

Josie (Sophie Turner) é uma adolescente que se muda para uma pequena cidade no interior dos EUA. Quando ela começa a se envolver com o solitário Hank, a garota rapidamente vira alvo das fofocas locais. Entretanto, conforme o passado vem à tona, as verdadeiras intenções da jovem se tornam mais sinistras do que aparentavam ser.

Redes do Crime (Policial, Drama)

Brian tem uma bela esposa e dois filhos, mas o seu vício em drogas e álcool deixam ele longe de ser um bom pai. Paulie está determinado a fazer um grande roubo para se aposentar e abandonar de uma vez a vida do crime. Mas, seus planos vão por água abaixo quando um policial finalmente os pega em flagrante e os manda para a cadeia.

Um Método Perigoso (Drama)

Um episódio vivido por Carl Jung e seu mestre Sigmund Freud. Enquanto Jung usa as técnicas de seu mentor para tratar a histérica Sabina, as diferenças entre suas ideias ficam cada vez mais evidentes.

Transpondo Barreiras (Comédia, Drama)

Vincent é um adolescente que sofre de Síndrome de Tourette. Quando a mãe dele morre, os sintomas da doença pioram. Por trabalhar no ramo da política, seu pai fica preocupado com sua imagem pessoal e interna o filho em uma clínica local. Lá, Vincent conhece Alex, vítima de transtorno obsessivo-compulsivo, e a nova namorada, Marie, vítima de anorexia. Juntos, os três fogem do lugar e fazem uma viagem ao mar, na intenção de espalhar as cinzas da mãe de Vincent.

Recomendados

Amor ao Primeiro Filho (Comédia, Romance)

O arquiteto sedutor Ange leva uma vida de noitadas, com a diversão sempre em primeiro plano. Certo dia, Gabrielle aparece na vida de Ange dizendo que o filho dele engravidou sua filha. Como o solteirão sequer sabia da existência do filho, ele agora terá que se adaptar à nova realidade.

Pais e Filhas (Drama)

Um novelista mentalmente instável tenta criar sozinho a filha de cinco anos. Vinte anos depois, a garota cuida de crianças com problemas psicológicos e ainda tenta entender sua complicada infância..

Também chegam à NetMovies: