Veja nomes a vereador do PDT em Americana

Veja abaixo os nomes dos candidatos a vereador do PDT em Americana. O partido tem como candidata a atual vereadora Giovana Fortunato.

ADRIANO
AMANDA AZEREDO PAU NA LENHA
BODÃO
CARLENE DA COSTA
CRIS DA ONG
DR DANIEL
DR DENIS
EDUARDO COTRIM
EVILEZIO COSTA
FIÃO DO SOCIETY
FLÁVIO MUSSUM
GILBERTO DE ANGELO
HEBER PEQUENO
JANAINA DIAS GOMES
JEAN CARLOS ADVOGADO
LEONORA DO POSTINHO
MARCELO BATATA
MÁRCIA SILVA
MARCO MASTRODI
MARLENE CALIGARI
NATALICIA RENATA
PROF PAULO ROCHEDO
PROF WILSON ANDRADE
RICARDO TITE
ROGÉRIO CAPELATO
VALDIR RIBEIRO
VANESSA SANTOS
ZAINE DA SAÚDE
ZUM DA COSTA

Gostou? Compartilhe!

Compartilhar no facebook
Facebook
Compartilhar no whatsapp
WhatsApp
Compartilhar no twitter
Twitter
Compartilhar no telegram
Telegram
Compartilhar no linkedin
LinkedIn

Siga-nos

Facebook
Instagram
Twitter
Youtube

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

Relacionados

O Novo Momento existe desde 2009 e vem do blog politicacritica.zip.net, que existiu por 3 anos antes. São quase sete anos de pioneirismo na produção de notícias online com análise dos assuntos mais importantes da região e do país.

© 2009-2020. Portal Novo Momento de Notícias. Desenvolvido por: J&B Soluções