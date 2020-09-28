Veja lista de candidatos a vereador do PV

Veja abaixo a lista de candidatos a vereador do PV em Americana. O partido conta hoje com 3 vereadores e a competição deve ser acirrada entre pelo menos 10 nomes.

ANDRÉ MINEIRO
KAKÁ BECKEDORF
CEZAR RAMOS
PALMEIRINHA
LÉO DA PADARIA
DEMÉ
DEVANIR SGARBI
GERALDO FANALI
GILBERTO BOBY BOBY
VÔ MÓRA
PROFESSOR JOÃO SIMÕES
JOÃOZINHO DO LOBO UAU
DONIZETE CATEQUISTA
MOACIR ROMERO
MOACIR CABELEIREIRO
FABIANO BIÉ
PEDRO PEOL
SIDNEI OURO VERDE
THIAGO MARTINS
DR. WAGNER ROVINA
DRA. DANIELA BONILHA
JÉSSICA RIQUETTE
KÉSIA BORASCHI
LIGIA RODRIGUES
MARIA TERESA FELDMAN
DRA. SANDRA MARA VILLANASSI
SILVANIA DINIZ
SOL
VALÉRIA NASCIMENTO

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