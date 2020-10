Veja lista com 16 candidatas fortes de Santa Bárbara

O NM traz abaixo uma lista com 16 mulheres cotadas para ter uma cadeira na Câmara de Santa Bárbara d’Oeste no ano que vem. A cidade tem hoje uma vereadora- Germina Dottori- que concorre à reeleição. São três os grupos principais de mulheres candidatas- As conservadoras/religiosas, as mães/líderes de bairro/empresárias e as engajadas causa animal/professoras.

Abaixo a lista levantada pelo NM com apoio dos partidos.

Magali Correa, Simone Lima, Kátia Ferrari, Mara Cobradora e Simone Veterinária.

Germina Dottori, Lidiane Rocha, Mery Mazoti, Marcinha do Pérola, Léia do Bar e Júnia Borges.

Marisa Dorigon, Val Gonçalves, Sub Inspetora Juliana, Bricielli do Bosque das Árvores e Rafaella Pannagio