Veja cronograma da Desbaratização e Desratização 2021

De 20 de setembro a 10 de novembro, a Coden Ambiental, responsável pelos serviços de Saneamento Básico na cidade, em parceria com o Setor de Zoonoses da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa, realizam a 2ª etapa do programa de desbaratização e desratização de 2021, em aproximadamente 2.300 poços de visita (bueiros) da rede coletora de esgoto da cidade.

O poço de visita, popularmente conhecido como “PV” ou “bueiro”, é a instalação que dá acesso às redes de serviços subterrâneos e normalmente pode ser identificado por uma tampa metálica redonda fixada no centro das vias públicas.

Em Nova Odessa, os poços de vista são desinsetizados duas vezes por ano, sendo uma a cada semestre. “O objetivo é promover o controle de pragas urbanas, especificamente as baratas e ratos, espécies que transmitem doenças e são as mais comuns encontradas no convívio humano”, explicou o diretor Técnico da Coden, Rean Gustavo Sobrinho.

A primeira etapa do programa aconteceu de 30 de novembro de 2020 a 05 de março de 2021, abrangendo 51 bairros. Agora, será realizado um reforço da ação. Os serviços serão executados por equipe especializada da InovControl, empresa contratada pela Coden, e fiscalizados pelo Setor de Zoonoses, que também estabeleceu o cronograma de trabalho.

Para o combate às baratas serão aplicados produtos químicos específicos empregando-se três métodos associados: a pulverização, a nebulização e o pó químico ou polvilhamento de inseticida. Já na desratização, será aplicado raticida em blocos de iscas parafinadas, além de pó de contato em pontos estratégicos de tocas, ninheiras e passagem de roedores. Todos os insumos utilizados são atestados pelos órgãos competentes de controle sanitário.

“Orientamos a população a deixar os ralos tampados durante as cinco semanas de trabalho, porque o inseticida é aplicado através de uma máquina vaporizadora dentro do poço de visita, atingindo toda a rede de esgoto”, explicou a veterinária Paula Faciulli, coordenadora do Setor de Zoonoses.

Mais informações podem ser obtidas no setor de Zoonoses, localizado na Rua Independência, nº 581, no Centro. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. O telefone é o (19) 3466-3972.

O cronograma ainda está sujeito a alterações. Acompanhe diariamente nos canais online da Prefeitura

CONFIRA O CRONOGRAMA DA DESBARATIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 2021: