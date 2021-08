Veja como se cuidar sem sair de casa ou trabalho

O uso da internet aumentou consideravelmente durante a pandemia. Não só para uso de lazer, mas como também para facilitação da vida cotidiana e do trabalho. E mesmo com a maioria dos locais abertos muitos ainda usam sites para solicitar todo tipo de serviço em casa, como é o caso do ‘Manu’, que reúne diversos profissionais especializados em beleza, cuidados e bem-estar ao alcance de um clique.

E já pensando se embelezar com todo o cuidado sem sair de casa? O usemanu.com.br ajuda você a escolher todo tipo de serviço: depilação, sobrancelha, cabelos, maquiagem, cílios e muito mais.

De acordo com a Akamai (plataforma de armazenamento em nuvem – responsável por 30% do tráfego on-line mundial), houve um aumento de 112% no acesso aos serviços digitais de todas as formas. Foram supermercados, serviços de beleza e todo tipo de negócio entrando no mundo virtual de vendas e atendimentos.

O ‘ManuElas’, por exemplo, aumentou seu acesso consideravelmente nesse período e ainda ajudou profissionais que ficaram sem seu emprego formal, atuando agora de maneira independente. Por enquanto, o serviço do aplicativo atende a capital do Rio de Janeiro, Niteroi e em breve, já estará espalhada em outros pontos.

O site reúne diversos profissionais da beleza que perderam o emprego durante a pandemia, esse é o caso da manicure Sueli Moura Costa Neta, 27 anos. Ela conta que conheceu o MANU pela internet, em meio a pandemia, e se inscreveu, de forma despretensiosa. Dias depois foi convidada para participar de usa seleção e conseguiu entrar para o quadro de profissionais. “Eu realmente me inscrevi, pois a proposta era muito interessante: os atendimentos seriam agendados, o que nos possibilitaria mais flexibilidade, além de cursos e especializações oferecidos, o que de fato aconteceu. Comecei em setembro e, em novembro ganhei um curso para me especializar em fibras de vidro, o que me gera mais oportunidades dentro desse universo de unhas. Hoje, além de manicure, sou uma nail designer, tenho uma agenda bem tranquila, que me permite ter qualidade de vida e estar mais tempo com meu marido e filhos, além de trabalhar com o que amo e ser bem remunerada por isso”, diz.

Ao solicitar um profissional do ‘Manu’, ele chegará ao local combinado e prestará o serviço solicitado de forma personalizada. É só acessar o site e agendar seu tratamento VIP. E claro, todos os profissionais seguem rigorosamente os protocolos de segurança de saúde sanitária exigidos pelos órgãos oficiais, que hoje em dia são indispensáveis.

Nos queridinhos do MANU tem Massoterapia, drenagem linfática, limpeza de pele, Unhas De Acrigel com Esmaltação e Cutilagem e muito mais.