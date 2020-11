Veja como ficou a votação para prefeito de Americana

Chico Sardelli (PV) venceu as eleições neste domingo e é o novo prefeito de Americana. Em segundo lugar, Maria Giovana (PDT) e terceiro Rafael Macris (PSDB). O resultado não causou surpresa, já que a previsão era a vitória do verde, e a disputa do segundo lugar entre os dois jovens.

CHICO SARDELLI – 40.014 votos • 36,19%

MARIA GIOVANA – 29.562 votos • 26,74%

RAFAEL MACRIS – 19.573 votos • 17,70%

TALITHA DE NADAI – 5.426 votos • 4,91%

MAJOR CRIVELARI – 5.187 votos • 4,69%

KIM – 4.297 votos • 3,89%

DELEGADO ALFREDO ONDAS – 3.916 votos • 3,54%

LURDINHA GINETTI – 1.476 votos • 1,33%