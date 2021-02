Veja como fica o clima em fevereiro

O fenômeno La Niña continua influenciando o Clima no Brasil e no mundo no mês de fevereiro de 2021. Havia uma expectativa de que as características deste La Niña pudessem evoluir para um padrão Modoki, mas isso não aconteceu. O fenômeno La Niña que persiste em fevereiro de 2021 tem características clássicas, isto é, quando o Pacífico Central Equatorial tem um resfriamento homogêneo.

Até quando La Niña influencia o clima global?

Os principais centros de pesquisa e monitoramento do clima global apontam que o fenômeno La Niña do verão2020/2021 já atingiu o seu máximo e a tendência agora é de gradual enfraquecimento. O mês de fevereiro ainda é com o La Niña com intensidade moderada e a previsão é de que o padrão de neutralidade seja alcançado até meados de maio de 2021.

La Niña e o clima de janeiro de 2021l

Um dos efeitos clássicos do fenômeno La Niña no clima do Brasil é o aumento da chuva no extremo norte do país e a redução da chuva no centro-sul do país. Mas como a Climatempo já havia alertado, o fenômeno La Niña não está tendo uma grande influência no padrão de chuva e de temperatura sobre o país no verão2020/2021. O clima está sendo comandado principalmente pela temperatura do oceano Atlântico Sul.

O que se observou em janeiro de 2021 foi a persistência de áreas de instabilidade sobre a Região Sul do Brasil e também em São Paulo e em Mato Grosso do Sul, que causaram chuva forte e volumosa em muitas áreas dos estados.

A atuação de um Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN) formou áreas de instabilidade sobre a Região Nordeste do Brasil que provocaram pancadas de chuva em vários estados. Porém, a chuva beneficiou pequenas áreas.

Como fica o clima no Brasil em fevereiro de 2021

O forte calor na Região Sudeste, além da falta de chuva em muitas áreas do centro-norte de Minas Gerais e do Espírito Santo ainda serão observados no começo de fevereiro de 2021.

A situação de bloqueio atmosférico que foi observado na última semana de janeiro ainda perdura no começo de fevereiro, mas será quebrado a partir do dia 5 com a chegada de uma frente fria. Esta frente fria terá força para avançar até a Região Sudeste do Brasil aumentando a nebulosidade e as condições para chuva, o que vai aliviar o calor.

O podcast O Clima Entre Nós conversou com o meteorologista Filipe Pungirum, da equipe de previsão climática da Climatempo, para saber como vai ficar o clima em cada região do país durante o mês de fevereiro de 2021.



Você pode conferir esse e outros episódios do podcast O Clima Entre Nós nas principais plataformas de áudio e também no site da Climatempo .

