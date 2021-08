Veja como fica a volta às aulas em Santa Bárbara

A Comissão de Acompanhamento da Volta às Aulas, da Câmara barbarense, esteve reunida esta quarta-feira com a secretária municipal de Educação, Tânia Mara da Silva, para discutir o retorno presencial dos alunos da rede pública municipal em Santa Bárbara d’Oeste. No encontro, promovido na sede da Prefeitura, a secretária afirmou que desde o início da pandemia a Administração tem se preocupado com a saúde dos servidores, além de oferecer assistência e acolhimento das famílias dos alunos.

Ainda na reunião, Tânia Mara explicou que, neste mês de agosto, o retorno dos estudantes de maneira presencial será facultativo e que os responsáveis pelos menores poderão decidir se seus filhos voltam ou não às salas de aulas. No Município, o retorno presencial terá início na próxima segunda-feira, dia 9.

Os integrantes da Comissão de Acompanhamento também questionaram a secretária sobre a vacinação dos profissionais da educação contra a Covid-19, tendo sido informados que todos já receberam, ao menos, a primeira dose da vacina. A Administração espera que até setembro todos os funcionários do setor estejam imunizados. Aqueles que não desejaram tomar a vacina já assinaram um termo de responsabilidade.

Neste início, conforme informações da secretária, serão quatro dias por semana de aulas presenciais, de forma gradual e em rodízio, conforme a capacidade de cada escola, sendo permitida a presença de até 50% dos alunos. No mínimo, o aluno irá frequentar dois dias por semana, intercalando o presencial com os outros alunos, e assim simultaneamente com os que optarem de forma online em casa. Ainda de acordo com informações da Administração, os estudantes matriculados no período integral deverão retornar, inicialmente, em meio período.

Integrante da comissão, o vereador Nilson Araújo Radialista (PSD) disse se sentir preocupado com a forma que estão sendo passadas as atividades aos alunos, de forma on-line, uma vez que muitos pais não têm o mesmo conhecimento nem a devida preparação para auxiliar seus filhos. Por isso, o parlamentar destaca que, assim como os profissionais de saúde, os professores deveriam ter sido priorizados na imunização.

Já o vereador Júlio César Santos, o Kifú (PL), questionou se as matrículas dos alunos estão sendo efetuadas, uma pergunta feita a ele por diferentes pais. Em resposta ao parlamentar, a secretária explicou que o atendimento nunca parou e segue normalmente, bastando que o interessado procure a Secretaria Municipal de Educação.

No início deste ano, a Prefeitura de Santa Bárbara d’ Oeste assinou um contrato para a compra de notebooks para professores e alunos da rede municipal de ensino. Em resposta à comissão, Tânia Mara informou que todos os equipamentos foram direcionados aos professores e alunos não que não tinham acesso a essa tecnologia.

No final do encontro, a Comissão de Acompanhamento da Volta às Aulas explicou que sua próxima ação será a fiscalização dos protocolos de higienização nessa retomada gradual. Além de Nilson Araújo e Kifú, essa comissão também conta com a participação do vereador Tikinho Tk (PSD).