Veja chapa de candidatos do PV

Veja abaixo a chapa completa de candidatos a vereador do PV de Santa Bárbara d’Oeste. O partido do prefeito Denis Andia tem como candidato à sucessão o atual vice-prefeito Rafael Piovezan.

Adilson Gombradi

Adriano – Dentista

Arlindo

Celso Ávila

Edna Baixinha

Fernando Cassieri

João Jacaré (tio)

Joel do Gás

Joi Fornasari

Juca Bortolucci

Juliana da Guarda

Kátia Ferrari do SOS Animais

Léia do bar

Lu Biondi

Maurão do Lava Jato

Mello

Mestre Luisão

Paula Barbosa

Prates

Professor Dr Dênis Modenese

Professora Adriana

Rosinha Mendonça

Teca Pancadão

Tenente Berlanda

Tibibica

Tim do Pão Porto

Tonhão Garçom

Zezinho Cabeleireiro