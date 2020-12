Veja as dezenas sorteadas no concurso 2.326 da Mega-Sena

Realizado na noite desta quinta-feira (10) em São Paulo, o sorteio 2.326 da Mega-Sena acumula um prêmio de cerca de R$ 34 milhões para os felizardos que acertarem as 6 dezenas. Confira os números sorteados:

10 – 16 – 27 – 34 – 36 – 57

Segundo informou a Caixa, nenhuma aposta acertou as 6 dezenas. A quina, entretanto, teve 55 vencedores – cada um receberá R$ 45.721,34. Já a quadra teve 3.883 vencedores – cada um receberá R$ 925,15.

O sorteio de hoje é o 2º da chamada Mega-Semana de Natal. A Caixa sorteará no próximo sábado (12) outro prêmio, de valor ainda não divulgado. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou pela internet até às 19h do dia do concurso. As apostas custam R$ 4,50 por 6 dezenas em cada bilhete.

Para apostas com mais dezenas, até o limite de 15, o valor individual do bilhete pode chegar a R$ 22.522,50. As chances de acerto para a aposta com 15 dezenas são de 1 em 10.003.

*Matéria atualizada às 22h04 para acréscimo de informações da Caixa.

Com informações Agência Brasil