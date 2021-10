Veja a programação dos cinemas Tivoli e ParkCity

TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – VENOM (DUB) TEMPO DE CARNIFICINA (COLUMBIA PICTURES)

Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 97min.

Em Venom – Tempo de Carnificina, depois de um ano dos acontecimentos do primeiro filme, Eddie Brock

(Tom Hardy) está com problemas para se acostumar na vida com o symbiote Venom. Eddie tenta se

restabelecer como jornalista ao entrevistar o serial killer Cletus Kasady, também portando um symbiote

chamado Carnage e que acaba escapando da prisão após sua execução falhada.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30 – 19h00 – 21h10

Sáb., Dom., Feriado: 14h20 – 16h30 – 19h00 – 21h10

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – VENOM (ATM) DUB TEMPO DE CARNIFICINA (COLUMBIA PICTURES)

Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 97min.

Em Venom – Tempo de Carnificina, depois de um ano dos acontecimentos do primeiro filme, Eddie Brock

(Tom Hardy) está com problemas para se acostumar na vida com o symbiote Venom. Eddie tenta se

restabelecer como jornalista ao entrevistar o serial killer Cletus Kasady, também portando um symbiote

chamado Carnage e que acaba escapando da prisão após sua execução falhada.

Sex.: 15h10 – 17h20 – 19h30 – 21h40

Sáb., Dom., Feriado: 15h10 – 17h20 – 19h30 – 21h40

Qui., Seg., Ter., Qua.: 15h10 – 17h20 – 19h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – VENOM (ATM) LEG TEMPO DE CARNIFICINA (COLUMBIA PICTURES)

Ação – Legendado – 14 Anos – Duração: 97min.

Em Venom – Tempo de Carnificina, depois de um ano dos acontecimentos do primeiro filme, Eddie Brock

(Tom Hardy) está com problemas para se acostumar na vida com o symbiote Venom. Eddie tenta se

restabelecer como jornalista ao entrevistar o serial killer Cletus Kasady, também portando um symbiote

chamado Carnage e que acaba escapando da prisão após sua execução falhada.

Qui., Seg., Ter., Qua.: 21h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – HALLOWEEN KILLS (DUB) O TERROR CONTINUA (UNIVERSAL PICTURES)

Terror – Dublado – 16 Anos – Duração: 105min.

Em Halloween Kills: O Terror Continua, depois de quatro décadas se preparando para enfrentar Michael

Myers, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) acredita que enfim venceu. Minutos depois de deixar o assassino

queimando, Laurie vai direto para o hospital com ferimentos graves de vida ou morte. Mas quando

Michael consegue escapar da armadilha de Laurie, sua vingança e desejo por um banho de sangue

continua. Enquanto Laurie luta contra a dor, ela tem que se preparar mais uma vez para se defender de

Michael e consegue fazer toda a cidade de Haddonfield se juntar para lutar contra o monstro. Mulheres se

juntam e formam um grupo de vigilantes que vão atrás de Michael e acabá-lo de uma vez por todas,

garantindo o retorno de um Halloween tranquilo e paz na cidade.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h00 – 19h15 – 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 14h40 – 17h00 – 19h15 – 21h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – SHANG-CHI (DUB) E A LENDA DOS DEZ ANEIS (DISNEY)

Ação/Fantasia – Dublado – 12 Anos – Duração: 135min.

Em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Aneis, Shang-Chi é um jovem chinês criado por seu pai em reclusão,

sendo treinado em artes marciais. Quando ele tem a chance de entrar em contato com o resto do mundo,

logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, vendo-se obrigado a se rebelar.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h30

Sáb., Dom., Feriado: 17h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – PATRULHA CANINA: O FILME – DUB (PARAMOUNT PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 86min.

Patrulha Canina: O Filme é uma produção Nickelodeon e a Spin Master em parceria com a Paramount

Pictures. O longa acompanha um grupo de cães falantes que utilizam equipamentos especializados para

investigar e resolver crimes, evitando desastres na pequena cidade onde moram.

Sáb., Dom., Feriado: 15h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – AINBO – A GUERREIRA DA AMAZÔNIA – DUB (PARIS FILMS)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 84min.

Na animação, a pequena princesa guerreira de apenas 13 anos, Ainbo, embarca em uma aventura pelo

meio da floresta para impedir o avanço da exploração ilegal de minérios que está acontecendo em sua

aldeia. O grande espírito materno da Amazônia, a tartaruga “Motelo Mama”, conta com a ajuda de Ainbo

e seus amigos animais, os atrapalhados Tantan e Dillo, para enfrentar homens maus e ganancioso que

devastam a região.

Sáb., Dom., Feriado: 13h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – 007 – SEM TEMPO PARA MORRER DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Ação / Suspense – Dublado – 14 Anos – Duração: 163min.

O famoso espião James Bond (Daniel Craig) deixou o serviço e está vivendo de forma calma e pacífica

na Jamaica. Como tudo que é bom dura pouco, quando o enigmático Safin (Rami Malek) aparece com

uma tecnologia perigosa, seu amigo da CIA, Felix Leiter (Jeffrey Wright), pede ajuda. Então, o antigo 007

precisa abandonar seu novo modo de vida para ingressar na missão.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 20h15

Sáb., Dom., Feriado: 20h15

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

PARKCITY SUMARÉ

PATRULHA CANINA: O FILME (D) (DUBLADO) (PAW PATROL: THE MOVIE)

Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Cal Brunker, Duração: 01:26:00h, com: .

SALA 5

16/10/2021 – Sábado: 14:00h

17/10/2021 – Domingo: 14:00h

007: SEM TEMPO PARA MORRER (D) (DUBLADO) (NO TIME TO DIE)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Cary Joji Fukunaga, Duração: 02:43:00h, com: Daniel Craig, Ana de Armas,

Naomie Harris

SALA 1

14/10/2021 – Quinta-Feira: 21:15h

15/10/2021 – Sexta-Feira: 21:15h

16/10/2021 – Sábado: 21:15h

17/10/2021 – Domingo: 21:15h

18/10/2021 – Segunda-Feira: 21:15h

19/10/2021 – Terça-Feira: 21:15h

20/10/2021 – Quarta-Feira: 21:15h

VENOM: TEMPO DE CARNIFICINA (D) (DUBLADO) (VENOM: LET THERE BE CARNAGE)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Andy Serkis, Duração: 01:37:00h, com: Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie

Harris

SALA 1

14/10/2021 – Quinta-Feira: 15:15h

15/10/2021 – Sexta-Feira: 15:15h

16/10/2021 – Sábado: 15:15h

17/10/2021 – Domingo: 15:15h

18/10/2021 – Segunda-Feira: 15:15h

19/10/2021 – Terça-Feira: 15:15h

20/10/2021 – Quarta-Feira: 15:15h

SALA 2

14/10/2021 – Quinta-Feira: 19:00h – 21:20h

15/10/2021 – Sexta-Feira: 19:00h – 21:20h

16/10/2021 – Sábado: 14:10h – 19:00h – 21:20h

17/10/2021 – Domingo: 14:10h – 19:00h – 21:20h

18/10/2021 – Segunda-Feira: 19:00h – 21:20h

19/10/2021 – Terça-Feira: 19:00h – 21:20h

20/10/2021 – Quarta-Feira: 19:00h – 21:20h

SALA 3

14/10/2021 – Quinta-Feira: 17:00h – 19:20h – 21:40h

15/10/2021 – Sexta-Feira: 17:00h – 19:20h – 21:40h

16/10/2021 – Sábado: 17:00h – 19:20h – 21:40h

17/10/2021 – Domingo: 17:00h – 19:20h – 21:40h

18/10/2021 – Segunda-Feira: 17:00h – 19:20h – 21:40h

19/10/2021 – Terça-Feira: 17:00h – 19:20h – 21:40h

20/10/2021 – Quarta-Feira: 17:00h – 19:20h – 21:40h

VENOM: TEMPO DE CARNIFICINA (L) (LEGENDADO) (VENOM: LET THERE BE CARNAGE)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Andy Serkis, Duração: 01:37:00h, com: Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie

Harris

SALA 2

14/10/2021 – Quinta-Feira: 16:30h

15/10/2021 – Sexta-Feira: 16:30h

16/10/2021 – Sábado: 16:30h

17/10/2021 – Domingo: 16:30h

18/10/2021 – Segunda-Feira: 16:30h

19/10/2021 – Terça-Feira: 16:30h

20/10/2021 – Quarta-Feira: 16:30h

AINBO: A GUERREIRA DA AMAZÔNIA (D) (DUBLADO) (AINBO: SPIRIT OF THE AMAZON)

SALA 4

16/10/2021 – Sábado: 15:10h

17/10/2021 – Domingo: 15:10h

FATIMA : A HISTÓRIA DE UM MILAGRE (D) (DUBLADO) (FATIMA)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Marco Pontecorvo, Duração: 02:00:00h, com: Harvey Keitel

SALA 5

14/10/2021 – Quinta-Feira: 16:00h

15/10/2021 – Sexta-Feira: 16:00h

16/10/2021 – Sábado: 16:00h

17/10/2021 – Domingo: 16:00h

18/10/2021 – Segunda-Feira: 16:00h

19/10/2021 – Terça-Feira: 16:00h

20/10/2021 – Quarta-Feira: 16:00h

HALLOWEEN KILLS : O TERROR CONTINUA (D) (DUBLADO) (HALLOWEEN KILLS)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: David Gordon Green, Duração: 01:45:00h, com: Jamie Lee Curtis, Judy Greer,

Andi Matichak

SALA 4

14/10/2021 – Quinta-Feira: 17:10h – 19:30h – 21:50h

15/10/2021 – Sexta-Feira: 17:10h – 19:30h – 21:50h

16/10/2021 – Sábado: 17:10h – 19:30h – 21:50h

17/10/2021 – Domingo: 17:10h – 19:30h – 21:50h

18/10/2021 – Segunda-Feira: 17:10h – 19:30h – 21:50h

19/10/2021 – Terça-Feira: 17:10h – 19:30h – 21:50h

20/10/2021 – Quarta-Feira: 17:10h – 19:30h – 21:50h

O ÚLTIMO DUELO (D) (DUBLADO) (THE LAST DUEL)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Ridley Scott, Duração: 02:33:00h, com: Jodie Comer, Matt Damon, Ben Affleck

SALA 5

14/10/2021 – Quinta-Feira: 21:30h

15/10/2021 – Sexta-Feira: 21:30h

16/10/2021 – Sábado: 21:30h

17/10/2021 – Domingo: 21:30h

18/10/2021 – Segunda-Feira: 21:30h

19/10/2021 – Terça-Feira: 21:30h

20/10/2021 – Quarta-Feira: 21:30h

O ÚLTIMO DUELO (L) (LEGENDADO) (THE LAST DUEL)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Ridley Scott, Duração: 02:33:00h, com: Jodie Comer, Matt Damon, Ben Affleck

SALA 5

14/10/2021 – Quinta-Feira: 18:30h

15/10/2021 – Sexta-Feira: 18:30h

16/10/2021 – Sábado: 18:30h

17/10/2021 – Domingo: 18:30h

18/10/2021 – Segunda-Feira: 18:30h

19/10/2021 – Terça-Feira: 18:30h

20/10/2021 – Quarta-Feira: 18:30h

AMARRAÇÃO DO AMOR (IDIOMA ORIGINAL) (AMARRAÇÃO DO AMOR)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: PORTUGÊS, Diretor: Caroline Fioratti, Duração: 01:21:00h, com: Cacau Protásio, Samya

Pascotto, Bruno Suzano

SALA 1

14/10/2021 – Quinta-Feira: 17:35h – 19:25h

15/10/2021 – Sexta-Feira: 17:35h – 19:25h

16/10/2021 – Sábado: 17:35h – 19:25h

17/10/2021 – Domingo: 17:35h – 19:25h

18/10/2021 – Segunda-Feira: 17:35h – 19:25h

19/10/2021 – Terça-Feira: 17:35h – 19:25h

20/10/2021 – Quarta-Feira: 17:35h – 19:25h