Veja a programação dos cinemas na região

TIVOLI SHOPPING SANTA BÁRBARA

PROGRAMAÇÃO MOVIECOM – de 18/02/2021 a 24/02/2021

TIVOLI 1 – MONSTER HUNTER – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Aventura / Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 103min.

Paralelo ao nosso mundo, existe outro: um mundo de poderosos e perigoso monstros que controlam seus territórios com ferocidade mortal. Quando uma inesperada tempestade de areia transporta a Tenente Artemis (Milla Jovovich) e seu esquadrão (TI Harris, Meagan Good, Diego Boneta) para um novo mundo, os soldados se chocam ao descobrirem que esse ambiente desconhecido e hostil é o lar de enormes e assustadores monstros que são imunes ao seu poder de fogo. Em sua desesperada batalha pela sobreivência, o esquadrão encontra um caçador misterioso (Tony Jaa), cujas habilidades únicas permitem que ele sempre esteja um passo à frente das criaturas poderosas. Enquanto Artemis e o Caçador lentamente desenvolvem um laço de confiança, ela descobre que ele na verdade faz parte de um time liderado pelo Almirante (Ron Perlman). Enfrentando um perigo tão grande que coloca em risco a

destruição de ambos os mundos, os bravos guerreiros unem suas habilidades únicas para juntos encararem a luta final. Baseado no fenômeno global dos video-games, MONSTER HUNTER.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h00

Sáb., Dom., Feriado: 21h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – TOM & JERRY – O FILME – DUB (WARNER)

Aventura – Dublado – Livre – Duração: 102min.

Adaptação do clássico desenho animado da Hanna-Barbera, retornando às origens da história e mostrando como Tom e Jerry se conheceram. Depois de anos vivendo na casa de um casal de idosos que o trata como um animal de estimação, Jerry precisa se virar para sobreviver quando descobre que existem novos locatários no local. E pior do que isso: eles trouxeram consigo um gato.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h20 – 18h40

Sáb., Dom., Feriado: 16h20 – 18h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h40 – 20h00

Sáb., Dom., Feriado: 15h20 – 17h40 – 20h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h50 – 19h15

Sáb., Dom., Feriado: 16h50 – 19h15

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – PINÓQUIO – DUB (IMAGEM FILMES)

Fantasia – Dublado – 12 Anos – Duração: 137min.

Conheça a verdade sombria por trás do clássico que marcou gerações. Gepeto (Roberto Benigni) é um solitário marceneiro que sonha em ser pai e deseja que Pinóquio (Federico Ielapi), o boneco que acabou de construir, ganhe vida. Seu pedido é atendido, mas a desobediência de Pinóquio faz com que ele se perca de casa e embarque em uma jornada repleta de mistérios e seres fantásticos, que o levará a

conhecer de perto os perigos do mundo.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30

Sáb., Dom., Feriado: 16h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – MULHER – MARAVILHA 1984 – DUB (WARNER)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 151min.

Mulher-Maravilha 1984 acompanha Diana Prince/Mulher-Maravilha (Gal Gadot) em 1984, durante a Guerra Fria, entrando em conflito com dois grande inimigos – o empresário de mídia Maxwell Lord (Pedro Pascal) e a amiga que virou inimiga Barbara Minerva/Cheetah (Kristen Wiig) – enquanto se reúne com seu interesse amoroso Steve Trevor (Chris Pine).

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h30

Sáb., Dom., Feriado: 19h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

Nossos Preços

6ª, Sáb., Dom., Feriado Normal (Após 18:h00) Inteira R$ 23,00 Meia R$ 11,50

Matine (Antes das 17h59) Inteira R$ 23,00 Meia R$ 11,50

2ª Normal (Após 18:h00) Inteira R$ -1,00 Meia R$ 10,00

Matine (Antes das 17h59) Inteira R$ -1,00 Meia R$ 10,00

5ª, 3ª Normal (Após 18:h00) Inteira R$ -1,00 Meia R$ 10,00

Matine (Antes das 17h59) Inteira R$ -1,00 Meia R$ 10,00

4ª Normal (Após 18:h00) Inteira R$ -1,00 Meia R$ 10,00

Matine (Antes das 17h59) Inteira R$ -1,00 Meia R$ 10,00

6ª, Sáb., Dom., Feriado 3D Normal Inteira R$ 26,00 Meia R$ 13,00

3D Matine Inteira R$ 26,00 Meia R$ 13,00

2ª 3D Normal Inteira R$ -1,00 Meia R$ 12,00

3D Matine Inteira R$ -1,00 Meia R$ 12,00

5ª, 3ª 3D Normal Inteira R$ -1,00 Meia R$ 12,00

3D Matine Inteira R$ -1,00 Meia R$ 12,00

4ª 3D Normal Inteira R$ -1,00 Meia R$ 12,00

3D Matine Inteira R$ -1,00 Meia R$ 12,00

PARKCITY SUMARÉ

MULHER-MARAVILHA 1984 (DUB) (DUBLADO) (WONDER WOMAN 1984)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Patty Jenkins, Duração: 02:31:00h, com: Gal Gadot, Connie Nielsen, Pedro

Pascal

SALA 1

18/02/2021 – Quinta-Feira: 18:00h

19/02/2021 – Sexta-Feira: 18:00h

20/02/2021 – Sábado: 18:00h

21/02/2021 – Domingo: 18:00h

22/02/2021 – Segunda-Feira: 18:00h

23/02/2021 – Terça-Feira: 18:00h

24/02/2021 – Quarta-Feira: 18:00h

PINÓQUIO (DUB) (DUBLADO) (PINOCCHIO)

Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Matteo Garrone, Duração: 02:06:00h, com: Federico Ielapi, Roberto Benigni,

Rocco Papaleo

SALA 1

18/02/2021 – Quinta-Feira: 15:10h

19/02/2021 – Sexta-Feira: 15:10h

20/02/2021 – Sábado: 15:10h

21/02/2021 – Domingo: 15:10h

22/02/2021 – Segunda-Feira: 15:10h

23/02/2021 – Terça-Feira: 15:10h

24/02/2021 – Quarta-Feira: 15:10h

#SEMSAIDA (DUB) (DUBLADO) (#FOLLOWME)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2019, Idioma: INGLÊS, Diretor: Sam Hardy, Duração: 01:30:00h, com: Kara Kingsward-Hughes, Scarlett

Davies, Maria Louis

SALA 5

18/02/2021 – Quinta-Feira: 19:15h – 21:15h

19/02/2021 – Sexta-Feira: 19:15h – 21:15h

20/02/2021 – Sábado: 19:15h – 21:15h

21/02/2021 – Domingo: 19:15h – 21:15h

22/02/2021 – Segunda-Feira: 19:15h – 21:15h

23/02/2021 – Terça-Feira: 19:15h – 21:15h

24/02/2021 – Quarta-Feira: 19:15h – 21:15h

TOM & JERRY (DUB) (DUBLADO) (TOM & JERRY)

Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Tim Story, Duração: 01:42:00h, com: Chloë Grace Moretz

SALA 2

18/02/2021 – Quinta-Feira: 16:00h – 18:10h – 20:20h

19/02/2021 – Sexta-Feira: 16:00h – 18:10h – 20:20h

20/02/2021 – Sábado: 16:00h – 18:10h – 20:20h

21/02/2021 – Domingo: 16:00h – 18:10h – 20:20h

22/02/2021 – Segunda-Feira: 16:00h – 18:10h – 20:20h

23/02/2021 – Terça-Feira: 16:00h – 18:10h – 20:20h

24/02/2021 – Quarta-Feira: 16:00h – 18:10h – 20:20h

SALA 5

18/02/2021 – Quinta-Feira: 15:05h – 17:10h

19/02/2021 – Sexta-Feira: 15:05h – 17:10h

20/02/2021 – Sábado: 15:05h – 17:10h

21/02/2021 – Domingo: 15:05h – 17:10h

22/02/2021 – Segunda-Feira: 15:05h – 17:10h

23/02/2021 – Terça-Feira: 15:05h – 17:10h

24/02/2021 – Quarta-Feira: 15:05h – 17:10h

MONSTER HUNTER (DUB) (DUBLADO) (MONSTER HUNTER)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2019, Idioma: INGLÊS, Diretor: Paul W.S. Anderson, Duração: 01:43:00h, com: Milla Jovovich, Tony Jaa, T.I.

SALA 3

18/02/2021 – Quinta-Feira: 16:40h – 19:00h – 21:20h

1/2

PROGRAMAÇÃO DE FILMES

Período: 18/02/2021 à 24/02/2021 16/02/2021 15:37:44

Cinema: REDECINE CPQ CINEMATOGRAFICA LTDA – SUM

19/02/2021 – Sexta-Feira: 16:40h – 19:00h – 21:20h

20/02/2021 – Sábado: 16:40h – 19:00h – 21:20h

21/02/2021 – Domingo: 16:40h – 19:00h – 21:20h

22/02/2021 – Segunda-Feira: 16:40h – 19:00h – 21:20h

23/02/2021 – Terça-Feira: 16:40h – 19:00h – 21:20h

24/02/2021 – Quarta-Feira: 16:40h – 19:00h – 21:20h

MONSTER HUNTER (LEG) (LEGENDADO) (MONSTER HUNTER)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2019, Idioma: INGLÊS, Diretor: Paul W.S. Anderson, Duração: 01:43:00h, com: Milla Jovovich, Tony Jaa, T.I.

SALA 1

18/02/2021 – Quinta-Feira: 21:00h

19/02/2021 – Sexta-Feira: 21:00h

20/02/2021 – Sábado: 21:00h

21/02/2021 – Domingo: 21:00h

22/02/2021 – Segunda-Feira: 21:00h

23/02/2021 – Terça-Feira: 21:00h

24/02/2021 – Quarta-Feira: 21:00h