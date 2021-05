Veja a programação dos cinemas do Tivoli e ParkCity Sumaré

TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – MUNDO EM CAOS – DUB (PARIS FILMS)

Ação/ Ficção Científica – Dublado – 14 Anos – Duração: 109min.

Em Mundo em Caos, em um futuro pós-apocalíptico onde a humanidade já começou a colonizar outros

planetas, uma infecção rara e perigosa tomou conta do planeta e causou o inimaginável: todas as

mulheres foram mortas, e agora os pensamentos de todos os homens tornaram-se audíveis. O jovem

Todd, temendo a destruição total, decide partir fugindo de sua cidade e, durante sua jornada, conheça

pela primeira vez na vida uma mulher.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30 – 19h00

Sáb., Dom., Feriado: 16h30 – 19h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – GODZILLA VS KONG – DUB (WARNER)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 113min.

Em Godzilla vs Kong, duas poderosas forças da natureza vão se enfrentar em uma grande batalha.

Enquanto a organização científica secreta Monarch caça, investiga e estuda a origem dos Titãs, uma

conspiração tem a intenção de acabar com todas as criaturas, sejam elas ameaçadoras ou não. O mundo

sobreviverá ao duelo de monstros?

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h20 – 18h50

Sáb., Dom., Feriado: 13h50 – 16h20 – 18h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – ROGAI POR NÓS – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Terror – Dublado – 14 Anos – Duração: 100min.

Rogai por Nós conta a história de Alice, uma jovem com deficiência auditiva que, após uma suposta visita

da Virgem Maria, é inexplicavelmente capaz de ouvir, falar e curar os enfermos. À medida que a notícia

se espalha e pessoas de perto e de longe se reúnem para testemunhar seus milagres, um jornalista

decadente (Jeffrey Dean Morgan), que espera reviver sua carreira, visita a pequena cidade da Nova

Inglaterra para investigar o fenômeno. Quando eventos terríveis começam a acontecer por toda parte, ele

começa a questionar se esses fenômenos são obras da Virgem Maria ou algo muito mais sinistro.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h50 – 19h10

Sáb., Dom., Feriado: 16h50 – 19h10

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – RAYA E O ÚLTIMO DRAGÃO – DUB (DISNEY)

Animação – Dublado – 10 Anos – Duração: 114min.

Em Raya e o Último Dragão, Kumandra é um reino habitado por uma vasta e antiga civilização conhecida

por ter passado gerações venerado os dragões, seus poderes e sua sabedoria. Porém, com as criaturas

desaparecidas, a terra é tomada por uma força obscura. Quando uma guerreira chamada Raya,

convencida de que a espécie não foi extinta, decide sair em busca do último dragão, sua aventura pode

mudar o curso de todo o mundo.

Sáb., Dom., Feriado: 14h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

PARKCITY SUMARÉ

RAYA E O ÚLTIMO DRAGÃO (D) (DUBLADO) (RAYA AND THE LAST DRAGON)

Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Paul Briggs e Dean Wellins, Duração: 01:54:00h, com: Awkwafina

SALA 5

15/05/2021 – Sábado: 15:45h

16/05/2021 – Domingo: 15:45h

GODZILLA VS KONG (D) (DUBLADO) (GODZILLA VS KONG)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Adam Wingard, Duração: 01:53:00h, com: Alexander Skarsgård, Millie Bobby

Brown, Rebecca Hall

SALA 3

13/05/2021 – Quinta-Feira: 18:15h – 20:40h

14/05/2021 – Sexta-Feira: 18:15h – 20:40h

15/05/2021 – Sábado: 15:20h – 18:15h – 20:40h

16/05/2021 – Domingo: 15:20h – 18:15h – 20:40h

17/05/2021 – Segunda-Feira: 18:15h – 20:40h

18/05/2021 – Terça-Feira: 18:15h – 20:40h

19/05/2021 – Quarta-Feira: 18:15h – 20:40h

ROGAI POR NÓS (D) (DUBLADO) (THE UNHOLY)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Evan Spiliotopoulos, Duração: 01:40:00h, com: Jeffrey Dean Morgan, Cary

Elwes

SALA 4

13/05/2021 – Quinta-Feira: 18:40h – 20:50h

14/05/2021 – Sexta-Feira: 18:40h – 20:50h

15/05/2021 – Sábado: 15:30h – 18:40h – 20:50h

16/05/2021 – Domingo: 15:30h – 18:40h – 20:50h

17/05/2021 – Segunda-Feira: 18:40h – 20:50h

18/05/2021 – Terça-Feira: 18:40h – 20:50h

19/05/2021 – Quarta-Feira: 18:40h – 20:50h

MUNDO EM CAOS (D) (DUBLADO) (CHAOS WALKING)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Doug Liman, Duração: 01:50:00h, com: Tom Holland, Daisy Ridley, Mads

Mikkelsen

SALA 2

13/05/2021 – Quinta-Feira: 18:10h – 20:30h

14/05/2021 – Sexta-Feira: 18:10h – 20:30h

15/05/2021 – Sábado: 15:00h – 18:10h – 20:30h

16/05/2021 – Domingo: 15:00h – 18:10h – 20:30h

17/05/2021 – Segunda-Feira: 18:10h – 20:30h

18/05/2021 – Terça-Feira: 18:10h – 20:30h

19/05/2021 – Quarta-Feira: 18:10h – 20:30h

EM GUERRA COM O VOVÔ (D) (DUBLADO) (WAR WITH GRANDPA)

Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2020, Idioma: INGLÊS, Diretor: Tim Hill, Duração: 01:38:00h, com: Robert De Niro, Laura Marano, Jane

Seymour

SALA 5

13/05/2021 – Quinta-Feira: 18:00h – 20:20h

14/05/2021 – Sexta-Feira: 18:00h – 20:20h

15/05/2021 – Sábado: 18:00h – 20:20h

16/05/2021 – Domingo: 18:00h – 20:20h

17/05/2021 – Segunda-Feira: 18:00h – 20:20h

18/05/2021 – Terça-Feira: 18:00h – 20:20h

19/05/2021 – Quarta-Feira: 18:00h – 20:20