Veja a programação do cinema Tivoli Shopping

PROGRAMAÇÃO MOVIECOM CINEMAS – TIVOLI SHOPPING

DE 14 A 20 DE JANEIRO DE 2021

TIVOLI 1 – SAPATINHO VERMELHO (DUB) E OS SETE ANÕES (PARIS FILMS)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 93min.

Sapatinho Vermelho e os Sete Anões é uma releitura do famoso conto da Branca de Neve, onde o beijo da princesa de sapatos vermelhos (Chloe Grace Moretz) é a única cura para os sete anões que, na verdade, são sete príncipes arrogantes. A disputa pelo beijo da princesa fará com que eles mudem suas visões de mundo e entendam o verdadeiro significado da beleza.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h20

Sáb., Dom., Feriado: 18h20

TIVOLI 1 – MULHER – MARAVILHA 1984 – DUB (WARNER)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 151min.

Mulher-Maravilha 1984 acompanha Diana Prince/Mulher-Maravilha (Gal Gadot) em 1984, durante a Guerra Fria, entrando em conflito com dois grande inimigos – o empresário de mídia Maxwell Lord (Pedro Pascal) e a amiga que virou inimiga Barbara Minerva/Cheetah (Kristen Wiig) – enquanto se reúne com seu interesse amoroso Steve Trevor (Chris Pine).

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h00

Sáb., Dom., Feriado: 15h00

TIVOLI 1 – MULHER – MARAVILHA 1984 – LEG (WARNER)

Aventura / Ação – Legendado – 12 Anos – Duração: 151min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 20h40

Sáb., Dom., Feriado: 20h40

TIVOLI 2 – SAPATINHO VERMELHO (DUB) E OS SETE ANÕES (PARIS FILMS)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 93min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h20

Sáb., Dom., Feriado: 14h20

TIVOLI 2 – MULHER – MARAVILHA 1984 (ATM) DUB (WARNER)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 151min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h40 – 20h00

Sáb., Dom., Feriado: 16h40 – 20h00

TIVOLI 3 – UM TIO QUASE PERFEITO 2 (H2O FILMS)

Comédia – Nacional – Livre – Duração: 102min.

Longe da vida de trambiques e vivendo em harmonia com sua família, Tony (Marcus Majella) reina soberano no coração de seus sobrinhos. Porém, quando sua irmã começa a namorar Beto (Danton Mello), um homem aparentemente exemplar, ele corre o risco de perder a atenção dos pequenos. Determinado a acabar com a “concorrência”, Tony vai fazer de tudo para que Beto não entre oficialmente

para a família.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h30 – 17h00

Sáb., Dom., Feriado: 14h30 – 17h00

TIVOLI 3 – MULHER – MARAVILHA 1984 – DUB (WARNER)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 151min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h20

Sáb., Dom., Feriado: 19h20

TIVOLI 4 – LEGADO EXPLOSIVO – DUB (IMAGEM FILMES)

Ação / Suspense – Dublado – 14 Anos – Duração: 100min.

Em Legado Explosivo, um ladrão de banco resolve mudar de vida e se tornar uma pessoa honesta quando se apaixona por uma mulher que trabalha em uma instalação de armazenamento, um lugar onde ele esconde todo o dinheiro que rouba. Mas fica cada vez mais difícil limpar seu nome quando ele passa a ser investigado por um agente corrupto do FBI.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h50 – 19h10 – 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 16h50 – 19h10 – 21h30

TIVOLI 4 – TROLLS 2 – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 90min.

Em Trolls 2, a rainha Poppy (Anna Kendrick) e Branch (Justin Timberlake) fazem uma descoberta surpreendente: há outros mundos Troll além do seu, e suas diferenças criam grandes confrontos entre essas diversas tribos. Quando uma ameaça misteriosa coloca todos os Trolls do país em perigo, Poppy, Branch e seu grupo de amigos devem embarcar em uma jornada épica para criar harmonia entre os Trolls rivais e uní-los contra um mal maior.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h40

Sáb., Dom., Feriado: 14h40