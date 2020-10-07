Veja a lista de candidatos do Republicanos

Veja abaixo a lista de candidatos a vereador do Republicanos Santa Bárbara d’Oeste. O partido apoia Dr José a prefeito e indicou o candidato a vice.

AGATHA KRYSLA
ANDREA DO SANTA FÉ
BETÃO DO ESPETO
CALL
CANTOR ZÉ
CARLÃO MOTORISTA
ELIAS IRMÃOZÃO
ÉRICA CASSIMIRO
EVELISE DO SÃO FERNANDO
FERNANDÃO
FURLAN GÁS
GLÁUCIA AMÁDIO
HUGO FURLATI
ISAC MOTORISTA
JEOVÁ DEPÓSITO MIGRAÇÃO
JOSÉ APARECIDO GARÇOM
JUCA DA LOCADORA
MÁRCIA TOLEDO
MARQUINHOS MOTOBOY
MATHILDE
PASTOR JOÃOZINHO
PROFESSOR LEONILDO

PR. RUBEM MACEDO
RICARDO MARTINS
RONY TAVARES
ROSA DE SOUZA
SILVIO MAIA
SIMONE DA PADARIA
VALDEMAR PEIXOTO

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