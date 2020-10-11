Veja a lista de candidatos do PSDB

Vereador. Veja abaixo a lista de candidatos do PSDB em Americana. O partido tem hoje três vereadores sendo um deles o candidato a prefeito Rafael Macris.
AVELINO DA LOCAÇÕES
BIG DIU
CEZAR POLIDORO
DARLI
DRA. CRISTINA SARMENTO
DR. FELIX MÉDICO
EDILSON BISSOLI
ELAINE BORRASCA
FLÁVIA DO VÔLEI
JACIRA CHAVARE
JOUBER JULIATO
LENINHA DO LELECO
LISA RODRIGUES
LUCAS LEONCINE
NADIR OLIVEIRA
ORESTES CAMARGO NEVES
OSVALDO KLEIN NETO FOCA
PROFESSOR JONAS
REGIS CARDOSO
RENAN DE ÂNGELO
RODOLFO NARDINI
ROSA MARIA
SAULO PAZINI
THIAGO BROCHI
TONHÃO DOS VETERANOS
TORRICELLI
VAGNER MALHEIROS
VLADEMIR BELTRAN MIZÃO
ZÉ CARLOS