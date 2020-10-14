Veja a chapa de vereadores do PL Americana

Veja abaixo a chapa de candidatos e candidatas a vereadores do PL Americana. O partido apoia Chico Sardelli/PV a prefeito e indicou o candidato a vice na chapa, Odir Demarchi.
ALEXANDRE RIBEIRO XANDÃO
ANSELMO DA COSTA
BATISTA BARBOSA
CANTOR MARCOS CAETANO
DEISE BUENO
DLUK CRUZ
ENÉIAS
FLAVIA BEDANA
ISELDA CECCHINO
JEAN MIZZONI
JOÃO MILETTA
JUSSARA DA CRECHE
LUCAS TROQUI
LUIZINHO DAS CRIANÇAS
MACAU MOREIRA
MARA MIGLEZ
MARGARETE BORGES
MARIA SILVA
PARACAMPOS
PAULINHO CURTI
PEDRITA CONCON
PROFESSOR GERALDO BIAGGI
PROFESSOR RODRIGO FERRAZ
ROSA MARQUES
SILVIO DOURADO
TULIO LACERDA
VAL DO JD MIRANDOLA
VALMIR CABELO DA BICICLETARIA
ZÉ NIRTO