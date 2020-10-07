Veja a chapa de vereadores do Patriota

Veja abaixo a chapa de vereadores do Patriota em Americana. O partido indicou o vereador Welington Rezende como candidato a vice na chapa de Giovana Fortunato a prefeita.
ANTONIO GATTI
ASHLEY MIL GRAU
BIANCA REZENDE
CIDINHA CORREIA
DANIEL TADEU
DIEGO SANFONEIRO
DR JAILTON
FABIO COSTA
ITAMAR MOREIRA
JOÃO DA ELLITE CAR
JOTA EDUARDO
LENINHA MARTINS
LINCON SARDINHA
LUCIANA RANDO
MADÁ DO POVO
MARILIA CAPUTI
MISLENE ARAUJO
PAULINHO SANTOS
REGINA MOREIRA
RENATA LOUZADA
ROBERTO DESPACHANTE
SALETE MARQUES
SILVIA ALVARENGA
TARIK FANALI
VALMIR DA SILVA MATOS
WALDIR BELIZARIO
WEDEN MANTOVANI
ZÉ BABÁ
ZEZINHO DO PAZZIN