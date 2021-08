Veja a agenda cultural de agosto em Santa Bárbara

Atendendo as diretrizes sanitárias do Plano São Paulo, elaborado pelo Governo do Estado de São Paulo, e o Protocolo de Retomada das atividades dos Equipamentos Culturais e Bibliotecas Públicas Municipais, a Prefeitura Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulga a programação de agosto de 2021.

São diversas ações com entrada gratuita, conforme agenda abaixo:

Teatro Manoel Lyra | R. João XXIII, 61 – Centro

– 13 e 14 de agosto (sexta-feira e sábado), às 19h30

São Paulo Companhia de Dança (SPCD) com pré-estreia de Umbó na reabertura do Teatro Municipal “Manoel Lyra”

Entrada gratuita mediante reserva em www.ingressodigital.com

– 21 de agosto (sábado), às 19 horas

Stand up “Modo Efetivo” de Thiago Ventura

Ingressos R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia entrada).

Vendas pela internet: http://www.ingressodigital.com/ ou 0800 591 0251 e na bilheteria do Teatro somente no dia.

– 27 de agosto (sexta-feira), às 20 horas

Espetáculo teatral “uhltimo epizohdio” da Companhia Adequada de Teatro

Ingressos gratuitos na plataforma online Eventbrite (bit.ly/adequadacia). Informações pelo www.instagram.com/adequadacia (@adequadacia).

– 29 de agosto (domingo), às 19 horas

Espetáculo MuDanças: dos ciclos à finitude da Companhia de Dança

Ingressos gratuitos a partir do dia 16 de agosto na sede da escola na Av. Prefeito Isaias Hermínio Romano, 160, Souza Queiroz.

Informações pelo WhatsApp (19) 992485656

Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira – Residencial Dona Margarida

– 15 de agosto (domingo), às 16h30

Espetáculo Verdades Tropicais do Laboratório da Dança Fernanda Araújo

Entrada gratuita mediante reserva dos ingressos em www.is.gd/verdadestropicais

Além disso, segue o Festival Gastronômico de Santa Bárbara On-line 2021 até 12 de setembro exclusivamente para entrega (delivery) ou retirada (take-away) com os estabelecimentos: Castelinho Empório do Churrasco, Lune Bar e Restaurante, Sancta Cia Cervejaria, Eu Amo Pastel Joel e Léia, Bar Bohemio, Açairia, Turbo Burger, Romera Doçaria, Bar do Mineiro, Santa Bike Sports Bar e Pastelaria do Chico.