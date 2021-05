Veja 116 vagas de emprego para esta semana

O Desenvolve S.Bárbara disponibiliza 116 vagas de emprego a partir da segunda-feira (3). São oportunidades com carteira assinada para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos e graduação. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

O atendimento é realizado via telefone ou WhatsApp (19) 3499-1015 ou e-mail [email protected], de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. O candidato deve informar dados do RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Confira a relação completa de vagas:

Vagas para alfabetizados:

Ajudante de contramestre, Ajudante Geral, Auxiliar de cozinha, Auxiliar de limpeza, Contramestre, Costureira (o), Cromador, Eletricista industrial, Esmerilhador, Fresador, Instalador, Manobrista, Marceneiro, Mecânico de cardas (fiação), Mecânico de empilhadeira, Mecânico de tear (contramestre), Mecânico hidráulico, Mecânico industrial, Meio oficial fresador/ torneiro, Meio oficial marceneiro, Montador, Montador (a), Operador de máquina (corte a laser), Pedreiro, Serralheiro industrial, Tecelão.

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Ajudante de cozinha, Auxiliar de rebarbação, Caldeireiro, Mecânico diesel, Montador de móveis planejados, Operador de máquina matelasse/ Mutinga, Polidor,

Vagas para ensino médio (2º grau):

Ajudante geral, Atendente (M), Auxiliar técnico, Comprador (a), Emplacador de veículos, Enfestador, Instalador (sistema de segurança), Instalador de esquadrias de alumínio e vidro, Líder de caldeireiro, Mecânico automotivo, Mecânico de manutenção, Meio oficial de serralheiro, Operador corte/ vinco, Operador de máquina (trator esteira), Operador de plasma (oxicorte/CNC), Operador/ programador de retifica, Preparador e operador de CNC, Serviços gerais, Soldador, Vendedor técnico.

Vagas que exigem cursos:

Auxiliar de torneiro mecânico: curso na área, Eletricista: curso de elétrica, Estagiário técnico: curso técnico na área mecânica, Operador(a)/ programador (a) de centro de usinagem: curso na área, Operador de máquina CNC: curso na área, Operador de veículo pesado: curso de pá carregadeira ou escavadeira, Programador centro de usinagem: curso na área de usinagem, Programador de torno CNC: curso na área, Técnico de manutenção: curso de eletricista, elétrica e ou eletrônica, Técnico eletrônico: curso na área, Tosador (a): curso de banho e tosa, Trocador de óleo: curso de mecânica.

Vagas para graduação:

Analista de departamento pessoal, Assistente administrativo, Assistente comercial, Assistente fiscal, Estagiário (a) de marketing, Estagiário (a) de PCP.