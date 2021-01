‘Véio da Havan’, mulher e mãe internados com coronavírus

O dono da rede de lojas varejistas Havan, Luciano Hang, de 58 anos, está internado com coronavírus no Hospital Sancta Maggiore, da rede Prevent Sênior, em São Paulo.

Além de Luciano, a mulher Andrea Hang e a mãe, Regina Hang, de 82 anos, também estão infectadas e no hospital – que não está autorizado a passar informações do estado de saúde do empresário.

Luciano, apoiador do presidente Jair Bolsonaro, usa suas redes sociais para defender a hidroxocloroquina e contestar o isolamento social.

HAVAN. Assim que os estabelecimentos foram fechados devido à pandemia, quando apenas estabelecimentos essenciais podiam funcionar, Luciano “burlou” a restrição e colocou arroz e feijão para vender em suas lojas, caracterizando-as essenciais.