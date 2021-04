Veículos levados após denúncias de poluição sonora

A guarda municipal de Americana apreendeu dois veículos, na noite deste sábado e madrugada de domingo, por poluição sonora.

Um deles, no bairro Jardim Boer, a equipe avistou o veículo, com placas de Americana, transitando com som excessivo acima do nível permitido. Ao ser abordado, foram tomadas as providências cabíveis com base a lei municipal nº 5 907/16 C/C e lei 6325/19. O veículo foi removido ao depósito e lavrado o auto de infração CTB n.o 0265209 artigo 228 e AIIM de n.o 3580, com CRR.N.O 2402. O autor foi orientado sobre todos os procedimentos.

Já a segunda ocorrência, a equipe recebeu uma denúncia de que pela Avenida José Ferreira Coelho, na região da Praia dos Namorados, havia aglomeração de pessoas e som em volume excessivo. Foi enviado viatura para ao onde foi logrado êxito de deparar com o veículo Ford Fiesta com placas de Americana.

Diante das evidências, foi tomado as providências cabíveis, onde o veículo foi removido ao depósito e lavrado auto de infração CTB ART 228 n.o 243000 e AIIM .n.o 3262 sendo o proprietário e autor orientado sobre todos os procedimentos.