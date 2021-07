Veículos do DAE passam por inspeção de fumaça preta

A Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da Prefeitura de Americana realizou, no último sábado (24), inspeção de emissão de fumaça preta em 23 veículos da frota do Departamento de Água e Esgoto (DAE). Como parte do “Programa Município Verde Azul”, a ação visa o controle das emissões de gases na atmosfera, em conformidade com a legislação e escala Ringelmann.

“O DAE recebeu mais uma vez o trabalho de inspeção, assim como a frota da Garagem Municipal e da Prefeitura, para que tenhamos controle da emissão de fumaça preta nos veículos e possamos fazer a prevenção, evitando a poluição dos gases na atmosfera. Desta maneira, preservamos o meio ambiente, a qualidade do ar e a saúde da população”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

Nos meses de maio e julho, já foram realizadas 122 ações de inspeção em veículos da frota municipal, entre caminhonetes, caminhões e máquinas no DAE, Garagem Municipal e Prefeitura.

Ao passarem pela inspeção, os veículos aptos na avaliação recebem o selo de aprovação. O trabalho é realizado duas vezes ao ano.