Após receber informações via controle de um veículo Gol que havia sido furtado nesta terça-feira, equipe da Guarda Municipal de Americana recebeu novas informações de que o veículo em questão estaria abandonado na rua Egisto Milani, no bairro Vila Bertini.

Diante das informações, a equipe se deslocou até o endereço citado e se deparou com o veículo. O proprietário foi comunicado e compareceu no local. O guincho foi acionado e a ocorrência foi apresentada no plantão policial. Ninguém foi preso.