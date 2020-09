Veja vegetais da estação mais florida do ano

Chegou a estação mais colorida e florida do ano. A primavera não traz somente flores, mas também algumas hortaliças que só aparecem nesta época do ano ou que estão em sua fase mais bonita.

Michelle Tomaz, chef de cozinha funcional do Espaço Acolher Nutrição, listou alguns desses alimentos:

Couve – flor ou a de Bruxelas: Buquês na sua melhor fase.

Cebolinha primavera: Muitos não conhecem. Só aparece nessa época do ano. É mais doce que a comum e perfeita para comer em saladas ou caramelizada.

Romanesco: Pouco falado e explorado, parece muito com o brócolis, porém mais extravagante. Tem um sabor único e delicado.

Cenouras roxas: As cores da Primavera não vem só das flores. Além de ser uma bela hortaliça, ela é fonte de antocianina, que é um importante antioxidante.

Beterraba amarela: Recém-chegada à mesa dos brasileiros, tem um sabor adocicado é super agradável, podendo ser usada em sucos, caldos com carne e até mesmo uma compota.

Rabanete-melancia: Pouco conhecido, mais picante do que o comum; branco por fora e seu interior é rosa fluorescente. Quer buquê mas colorido que esse?

Foto Divulgação